BBC bias news : les travaillistes demandent la démission de Robbie Gibb à cause de liens avec les conservateurs | Royaume-Uni | Nouvelles

Sir Robbie Gibb, anciennement directeur des communications de Theresa May, est devenu directeur non exécutif de la BBC en mai. Selon le Financial Times, il a tenté d’empêcher Jess Brammar, l’ancien rédacteur en chef du HuffPost UK, de surveiller les chaînes d’information de la BBC.

Le journal rapporte qu’il a envoyé un SMS à Fran Unsworth, directrice de l’information et des affaires courantes de la BBC, déclarant qu’elle “ne peut pas prendre ce rendez-vous”.

Si tel était le cas, aurait averti Sir Robbie, la « confiance fragile du gouvernement dans la BBC serait brisée ».

La revendication a déclenché une réaction furieuse du Labour, qui a suggéré qu’il devrait être limogé.

Jo Stevens, secrétaire fantôme du numérique, de la culture, des médias et des sports, a déclaré: «Ces allégations soulèvent de très sérieuses questions sur le copinage conservateur au cœur de la BBC.

« Si Robbie Gibb est en poste pour promouvoir les intérêts des conservateurs plutôt que l’intérêt public, alors il est dans le mauvais travail.

“Oliver Dowden doit se joindre aux appels à sa démission ou la BBC doit le licencier immédiatement pour le bien de sa propre intégrité.”

Avant de rejoindre le Huffington Post UK, Mme Brammar était rédactrice en chef adjointe de l’émission Newsnight de la BBC.

Sir Robbie est également un ancien journaliste de la BBC, qui est également conseiller éditorial de GB News.

La BBC a été critiquée par des personnalités politiques de droite et de gauche, accusées de partialité.

Des chiffres récemment publiés ont révélé que le nombre de plaintes concernant ses programmes a plus que doublé au cours des dernières années.

Le diffuseur a reçu 462 255 plaintes en 2020/21, contre seulement 218 253 en 2018/19.

C’est la première fois que la BBC reçoit plus de 300 000 plaintes en un an.

S’adressant au Daily Telegraph, une source de la BBC a déclaré que cela faisait partie d’une “tendance plus large” au sein de l’industrie de la télévision.

Ofcom a reçu 142 660 plaintes au cours de l’année écoulée, une énorme augmentation par rapport aux 35 545 déposées les années précédentes.

Le rapport annuel de la BBC a déclaré : « Notre recherche montre que trop de gens perçoivent la BBC comme étant façonnée par une perspective particulière.

« Il ne s’agit pas simplement de la politique de la gauche et de la droite.

“Nous reconnaissons que beaucoup pensent que la BBC ne comprend pas le monde de leur point de vue.”

Express.co.uk a contacté la BBC pour un commentaire.