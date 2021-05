BBC BIAS: Un député conservateur met en garde contre le “temps de revoir l’impartialité de la BBC” car “ils ont leur propre agenda” | UK | Nouvelles

Selon le rapport de Lord Dyson, M. Bashir aurait agi de manière trompeuse, suscitant des appels de Sir John Redwood, le député conservateur de Wokingham, pour revoir les normes du radiodiffuseur. Dans une attaque contre la BBC, Sir John a accusé le radiodiffuseur d’avoir “son propre agenda” à la suite des conclusions du rapport. Il a déclaré: «Il est temps pour un examen général des normes et de l’impartialité de la BBC.

“Ils ont leur propre agenda qui les empêche de refléter les événements et les opinions dans une grande démocratie dont ils ont besoin pour mieux servir.”

L’ancien député travailliste George Galloway a également appelé à un examen complet de la BBC et a déclaré que le diffuseur, dans sa forme actuelle, ne convenait pas.

Il a déclaré: «La BBC dans sa forme actuelle ne peut pas être autorisée à continuer.

«C’est un monstre prodigieux discrédité dont les Britanniques ne sont plus amoureux.

“Il doit être brisé avec des pièces placées sur un modèle d’abonnement et d’autres fermées. Il n’est pas adapté à l’usage.”

Lord Dyson a mené une revue sur la manière dont le diffuseur, et en particulier son ancien correspondant, avait obtenu une interview de Diana le 20 novembre 1995.

Dans ses conclusions, le rapport a conclu que M. Bashir avait violé l’impartialité de la BBC en créant un faux relevé bancaire pour avoir accès à la princesse.

En utilisant les documents pour faire pression sur Earl Spencer, le frère cadet de Diana, M. Bashir a pu obtenir un entretien avec la princesse.

L’interview de 1995 a attiré 23 millions de spectateurs alors que Diana s’est ouverte sur certaines parties de sa vie dans la famille royale.

La BBC et M. Bashir se sont excusés auprès des princes William et Harry, leur père et Earl Spencer à la suite du rapport d’enquête.

Il retourne également toutes les récompenses qu’il a reçues de l’interview qui comprend un TV Bafta.

M. Bashir a déclaré: “Les relevés bancaires n’avaient aucune incidence sur le choix personnel de la princesse Diana de participer à l’entretien.

“Les preuves remises à l’enquête dans sa propre écriture le confirment sans équivoque, et d’autres preuves convaincantes présentées à Lord Dyson le renforcent.”

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré que le rapport donnait des détails accablants sur l’échec de la BBC.

Il a déclaré: “Nous allons maintenant réfléchir sur le rapport détaillé de Lord Dyson et examiner si d’autres réformes de la gouvernance à la BBC sont nécessaires lors de la révision à mi-parcours de la Charte.”

Malgré les affirmations de Sir John et de M. Galloway, la BBC a des directives éditoriales strictes qu’elle applique pour tous les aspects de ses reportages.

La BBC a été sollicitée pour commentaires.