BBC : Brexiteer affirme que le diffuseur “insulte les payeurs de licence” en se mettant à genoux | Royaume-Uni | Nouvelles

Cela survient après que le député conservateur Andrew Bridgen a expliqué que les joueurs anglais peuvent “prendre le genou” mais ne sont “pas autorisés à afficher des coquelicots”.

Il a déclaré sur Twitter après Angleterre vs Autriche : « C’est le symbole du groupe BLM qui divise et marxiste.

“Mais les joueurs ne sont pas autorisés à afficher des coquelicots sur leurs maillots pour soutenir nos vétérans et ceux qui servent dans nos forces armées.

“Et ils se demandent pourquoi la foule a exprimé ses protestations.”

Les joueurs sont autorisés à porter des coquelicots, et le site Web de la Premier League déclare qu’il est “fier de soutenir la Royal British Legion depuis 2012”.

Prendre le genou n’est pas non plus exclusif aux manifestations de Black Lives Matter, et a commencé après que l’ancien joueur de la NFL Colin Kaepernick se soit agenouillé pendant l’hymne national américain en 2016.