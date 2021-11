BBC: Chaos en tant que programme Today de Radio 4 suspendu après l’alarme

Radio 4 a été plongée dans le chaos lundi matin après qu’une alarme incendie s’est déclenchée dans les studios de la BBC, forçant les présentateurs à cesser d’émettre et donnant aux auditeurs un avant-goût du silence pendant plusieurs minutes.

Alors que les présentateurs Nick Robinson et Martha Kearney tentaient d’animer l’émission, une alarme a sonné, avec un message automatisé disant: « S’il vous plaît, quittez le bâtiment immédiatement. »

Pas du tout ce que vous voulez entendre.

Robinson a déclaré: « Nous avons une petite alarme en cours ici », ce qui, selon Kearney, était « assez dramatique », ajoutant: « J’espère que c’est une fausse alarme ».

Le diffuseur a ensuite présenté un reportage sur Ghislaine Maxwell pendant que le personnel « réalise ce qui se passe ».

Peu après 7h40, un présentateur a déclaré: « C’est BBC Radio 4. Je crains que nous ayons des problèmes qui nous empêchent de poursuivre notre programme aussi bien que nous le souhaitons. »

« Toutes nos excuses pour la perturbation, mais soyez assurés que nous faisons de notre mieux pour rétablir un service normal dès que possible. »

Un deuxième message a été diffusé disant que Radio 4 « souffrait toujours de problèmes et ne pouvait pas vous apporter notre programme prévu pour le moment ».

Pour remplir le temps d’antenne, après plusieurs minutes de silence, un documentaire sur des t-shirts a été diffusé, avant le retour de l’émission à 7 h 55 après environ 20 minutes, avec Kearney déclarant: » Alarme terminée « .

Robinson – qui a tweeté une photo de lui-même et de Kearney de retour en studio se préparant à reprendre un service normal – a déclaré à 8 heures du matin: “ Si vous écoutez simplement, cela semble normal, n’est-ce pas, mais si vous écoutiez il y a une demi-heure, mes excuses pour le fait que nous avons dû interrompre brièvement l’antenne… nous allons tous bien, de retour et fonctionnant comme d’habitude.

Il a noté: «Pour autant que nous puissions en juger, il n’y a pas eu d’urgence. Nous avons été dehors dans le froid pendant un petit moment mais nous sommes soulagés d’être de retour dans l’émission Today.’

Plus : BBC



Les parieurs sur les réseaux sociaux ont été perplexes face à l’alarme… et au documentaire assurant sur les T-shirts, pour le moins, avec Jim Waterson de Guardian notant: « Radio 4 tombant en panne et remplacée par… un documentaire aléatoire sur l’histoire du T -shirt aux heures de pointe ? « Au moment où la Seconde Guerre mondiale arrive, les hommes portent des T-shirts. »

Un autre a plaisanté : » J’ai raté un documentaire sur l’histoire des T-shirts ?! Cela aurait suffi pour que je réécoute Radio 4 le matin.

Metro.co.uk a contacté la BBC pour commentaires.



PLUS : Adele Roberts fait un retour émouvant sur BBC Radio 1 un mois après une opération du cancer de l’intestin : « Je suis très excitée ! »



PLUS : Ken Bruce se souvient du « stress » de la diffusion du message de Noël de la reine à la radio BBC

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();