BBC dans une gaffe maladroite alors que Nicola Sturgeon est nommé à tort leader travailliste dans un débat télévisé | Politique | Nouvelles

L’erreur s’est produite alors que le Premier ministre écossais participait au débat de la BBC à Holyrood TV. La discussion en direct a été diffusée hier en préparation des élections au Parlement écossais du 6 mai.

Mme Sturgeon n’était pas la seule participante dont le nom a été accidentellement échangé contre celui de M. Sarwar.

Le chef conservateur écossais Douglas Ross avait également une légende affichant le nom et le titre du poste de son adversaire.

Des téléspectateurs perplexes se sont tournés vers les réseaux sociaux pour signaler l’erreur, certains utilisateurs de Twitter se moquant de la situation.

Une personne a demandé: «Pensez-vous que @BBCScotlandNews ‘veut que nous votions Anas Sarwar?!?» »

Un autre utilisateur a répondu: « C’est bien, ils l’ont équilibré en ne faisant pas de zoom sur lui devant la caméra pour son introduction sous les projecteurs. »

Un troisième commentateur a ajouté: «Je sais que je ne fais plus beaucoup attention aux travaillistes, mais Anas Sarwar a l’air un peu différent ces jours-ci.»

Un utilisateur a fait remarquer: «Les premières minutes étaient assez divertissantes».

L’Écosse devrait se rendre aux urnes pour élire 129 membres du Parlement écossais.

Dans sa déclaration liminaire, Mme Sturgeon a déclaré que les «temps graves» exigeaient un «leadership sérieux», et elle a déclaré qu’elle avait fait de son mieux chaque jour pour mener le pays à travers la pandémie de coronavirus.

Mme Sturgeon a déclaré qu’elle proposait «un leadership fort et continu» et une aide pour l’Écosse avec des ressources telles que le service national de soins, la garantie pour les jeunes et des logements plus abordables.

La dirigeante du SNP a ajouté que son objectif immédiat était de vaincre le virus afin d’entamer la reprise économique de l’Écosse.

M. Ross a déclaré que son parti «se concentrerait sur la reconstruction de l’Écosse» et «offrirait des opportunités» à la prochaine génération.

M. Sarwar a fait valoir qu’il se concentrerait sur le «redressement national» et qu’il avait l’intention de «se concentrer sur ce qui nous unit en tant que pays, pas sur ce qui nous divise».

Willie Rennie, des libéraux démocrates écossais, a déclaré qu’il passerait «chaque seconde» des cinq prochaines années à «se concentrer sur la reprise en premier».

