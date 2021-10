BBC déchirée par Nadine Dorries alors qu’elle menace de réduire son financement | Politique | Nouvelles

Le nouveau secrétaire à la Culture a accusé le diffuseur de ne pas promouvoir les talents de la classe ouvrière. S’exprimant à Manchester, elle a déclaré que le directeur général de la société devait prendre des mesures s’il voulait prouver que les frais de licence étaient rentables.

“J’ai eu une réunion intéressante avec Tim Davie, le point de vue de la BBC est qu’ils obtiendront des frais de règlement et qu’ils changeront.

“Mon point de vue est le suivant : dites-nous comment vous allez changer, puis nous vous donnerons un règlement”, a-t-elle déclaré.

“Nous discutons de la façon dont la BBC peut devenir plus représentative des personnes qui paient les licences.

“Plus accessible aux personnes de tous horizons.”

Le directeur général de la société a déclaré dans son premier discours au personnel de la BBC après avoir pris ses fonctions en septembre dernier qu’il fallait faire davantage pour représenter l’ensemble du Royaume-Uni.

Il a déclaré: “Si nous voulons nous rapprocher de tous les publics, nous devons créer une organisation beaucoup plus représentative du Royaume-Uni dans son ensemble.

« Nous pouvons affirmer avec fierté que nous sommes à la tête de l’industrie dans de nombreux domaines de la diversité et de l’inclusion, mais ce n’est tout simplement pas suffisant.

« L’écart entre la rhétorique et l’action reste trop grand.

“Je regrette que nous ne soyons pas allés plus loin pour créer un environnement plus diversifié et inclusif où chacun se sente traité équitablement et se voit offrir des chances égales.”

Mme Dorries a déclaré aujourd’hui que bien que la BBC ait reconnu avoir des problèmes, il était maintenant temps pour l’organisation de mettre en œuvre le changement.

“Ils ont une pensée de groupe, et cela exclut les milieux ouvriers, ceux du nord-ouest, du nord-est, du Yorkshire”, a-t-elle déclaré.

“Et donc, ils parlent beaucoup de diversité mais ils ne parlent pas d’enfants issus de milieux populaires et cela doit changer.

“Je veux voir des organisations comme la BBC ce qu’elles vont faire pour changer.”

Accusant la BBC d’être discriminatoire envers ceux qui ont un fort accent local, le député de Mid Bedfordshire a exhorté le diffuseur à faire davantage pour atteindre les communautés.

Elle a déclaré: “Il s’agit d’avoir une approche plus juste et une approche moins élitiste et une approche moins snob quant à qui travaille pour vous.

“Et la sensibilisation. Atteindre ces communautés pour trouver ce talent.

“Nos rues et nos écoles dans ces quartiers regorgent de talent, juste du talent qui n’a jamais été réalisé.”

La BBC a été contactée pour commentaires.