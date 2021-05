BBC en difficulté: la confiance en Beeb s’est effondrée au milieu de la crise de Diana Panorama – dernier sondage | Politique | Nouvelles

Princesse Diana: l’expert discute de la réponse de Harry et William

Le sondage Redfield et Wilton effectué la semaine dernière juste avant la publication du rapport accablant du juge à la retraite Lord Dyson a montré que près de trois personnes sur dix avaient déjà perdu confiance en la BBC. Les dernières conclusions font suite à un sondage mené par la société en février qui a montré que 56% souhaitaient que les frais de licence soient supprimés et près de la moitié des personnes (47%) ont déclaré que la BBC n’avait pas été impartiale dans sa couverture de l’actualité ces dernières années, alors que moins de trois sur 10 (28 pour cent) pensaient qu’elle avait réussi. Cela survient alors que le frère de Diana, Lord Spencer, a renvoyé la BBC à la police pour avoir découvert qu’elle avait été trompée en donnant l’interview et en faisant les déclarations basées sur de faux documents qui lui ont été présentés par l’intervieweur Martin Bashir.

Le scandale a également vu la pression politique monter sur la Société, un ministre se demandant ouvertement s’il avait abandonné ses principes de «préservation d’un ton moral élevé» énoncés par le premier directeur général Lord Reith.

Dans sa chronique des «paroles de sagesse» pour le Sunday Express todaySUN, le chef de la Chambre Jacob Rees-Mogg a cité le dicton de Lord Reith selon lequel la BBC devrait être «tout ce qu’il y a de mieux dans tous les domaines de la connaissance humaine, des efforts et des réalisations … .la préservation d’un ton moral élevé est évidemment d’une importance primordiale. “

M. Rees-Mogg a demandé: “Quelqu’un pense-t-il maintenant que la BBC répond aux objectifs de Lord Reith?”

Une source gouvernementale de haut niveau a confirmé qu’il y aurait des conséquences pour la BBC avec son examen de la charte à mi-parcours l’année prochaine.

La source a déclaré: «La révision à mi-parcours de la charte de l’année prochaine est une opportunité de renforcer les dispositifs de gouvernance de la BBC si nécessaire. Nous réfléchirons attentivement au rapport de Lord Dyson, afin de nous assurer que les récentes réformes empêcheraient les échecs effroyables dans lesquels il s’est engagé.

«La réputation de la BBC a subi un coup dur. Nous devons restaurer la confiance en lui pour nous assurer que cela ne se reproduira plus. “

Pendant ce temps, l’ancien ministre Sir John Hayes, président de l’influent Common Sense Group de plus de 60 députés conservateurs, écrit au secrétaire à la Culture Oliver Dowden au nom du groupe pour lui demander d’envisager de démanteler la BBC.

La princesse Diana a causé une perte de confiance dans la BBC (Image: .)

Il a souligné que le nouveau livre du groupe Common Sense sur l’élaboration de politiques appelle à la dissolution de la BBC au-delà de la simple suppression des frais de licence.

Les députés conservateurs ont été irrités par l’incapacité perçue de la BBC à être impartiale, en particulier à propos du Brexit, où elle était accusée d’être pro-Remainer.

Sir John a déclaré: «Le scandale suscité par l’interview de Bashie avec la princesse de Galles et les tentatives de la BBC de la dissimuler montrent qu’elle a depuis longtemps abandonné les principes sur lesquels elle était fondée.

«Un radiodiffuseur public doit refléter les valeurs du public et il ne parvient manifestement pas à le faire.

«Il est arrivé à un point où il est irréformable et d’autres options doivent être envisagées. Le Common Sense Group a appelé à la dissolution de la BBC. »

Sa lettre viendra avant le président du conseil d’administration de la BBC Richard Sharp et le nouveau directeur général Tim Davie rencontrant mardi les membres du Common Sense Group, où des problèmes de partialité de la BBC et du scandale Diana devraient être diffusés.

Julian Knight, président conservateur du comité restreint de la culture, du numérique, des médias et des sports aux Communes et ancien journaliste de la BBC, HyesterdaySAT a émis des doutes sur l’efficacité des projets de création d’un comité de rédaction.

S’adressant à Times Radio, il a ajouté: «Il y a trop de courbatures devant les soi-disant talents à la BBC et pas assez de discipline sur les valeurs fondamentales de la radiodiffusion de service public. Il est temps je pense que cela doit prendre fin. Et cela signifie qu’ils doivent adopter une approche beaucoup plus stricte envers ceux qui enfreignent la politique éditoriale. »

Suite à la condamnation par le prince William du traitement de sa mère par la BBC la semaine dernière, un expert royal a ajouté que le prince Charles «sera hanté» pour le reste de sa vie par l’interview désormais entachée de Diana avec Panorama.

Alors que la BBC fait face à un barrage de critiques sur l’interview de Martin Bashir, une enquête policière et une refonte gouvernementale de sa gouvernance et de ses plaintes, le principal initié royal Hugo Vickers a déclaré que l’histoire ne disparaîtra jamais pour l’héritier du trône.

«Je pense qu’il serait juste attristé par tout cela parce que cela le ramène à nouveau. Ça va le hanter pour toujours cette histoire.

Il a ajouté: “Je ne pense pas que nous devrions jamais revoir l’interview.”

Le prince Williams a déclaré que l’interview «ne devrait plus jamais être diffusée», mais une transcription du documentaire est toujours disponible sur le site Web de BBC News et de courts extraits sont toujours diffusés dans les bulletins d’information.

Vickers pensait que c’était une entreprise «sale» pour la BBC.

«Oui», dit-il. «Ils n’ont tout simplement pas pu y résister. C’est un peu comme les trucs Harry et Meghan pour ITV. Ensuite, vous obtenez un gars tout à fait décent comme Chris Shipp [ITV royal editor] de rester là et de dire que tout est fascinant, d’en tirer le plus de publicité possible et de continuer à montrer des clips. »

L’homme qui a appelé pour la première fois à une enquête indépendante de la BBC sur le comportement de Martin Bashir a déclaré que la BBC devait faire preuve de plus d ‘«honnêteté» lorsqu’elle avait des problèmes.

L’interview de Martin Bashir a suscité des questions sur l’honnêteté de la BBC (Image: .)

Stewart Purvis, ancien responsable des nouvelles d’ITN et ancien régulateur Ofcom, a écrit un compte rendu médico-légal du rapport de Lord Dyson sur les mensonges de Martin Bashir et comment la BBC est tombée amoureuse d’eux.

Lorsqu’on lui a demandé comment la BBC pouvait empêcher que cela se reproduise, il a répondu: «Soyez honnête plus rapidement sur les erreurs.»

Il a ajouté dans son blog: «Peut-être que la BBC peut maintenant s’excuser auprès de ces employés – employés et indépendants – qui ont essayé d’aider à trouver la vérité à l’époque et ont été qualifiés de« fauteurs de troubles persistants ».»

Andrew Allison, responsable des campagnes à la Freedom Association, a déclaré qu’ils avaient l’intention de renforcer leur mouvement Axe The Tax, qui espère voir les frais de licence complètement supprimés.

“Le comportement de Martin Bashir était tout à fait répréhensible et probablement illégal. Et fidèle à la mode, la BBC a fait de son mieux pour le balayer sous le tapis. Nous attendons des normes élevées de la part de notre radiodiffuseur public, mais la BBC hypocrite ne les respecte jamais.

«Il a perdu plus de confiance du public, mais exige toujours de l’argent avec des menaces de familles qui travaillent dur pour le financer par le biais des frais de licence anachroniques.

David Elstein, ancien patron de Channel 5 et autrefois responsable des programmes chez BskyB, et Thames ont déclaré que le rapport est «dévastateur» pour la BBC.

«Essentiellement, Dyson a trouvé ce que Hutton a trouvé à propos de David Kelly, et Nick Pollard a trouvé à propos de Savile: un manque total de curiosité de la part de la haute direction et une volonté d’accepter ce que leurs juniors leur ont dit. La culture de la BBC est de poser suffisamment de questions pour pouvoir monter une défense, mais sinon encercler les wagons et tenir les critiques (et la vérité) à distance », a-t-il déclaré.