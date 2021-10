BBC furie alors que le programme Today de Laura Kuenssberg se déchire | Royaume-Uni | Nouvelles

La rédactrice politique de la BBC serait « en pourparlers » pour quitter son poste après six ans et devenir présentatrice de l’émission Today. L’accord n’a pas encore été signé et aucun délai n’a été confirmé, mais son départ devrait laisser un poste vacant important à la BBC.

Traditionnellement, les rédacteurs politiques de la BBC sont souvent transférés à des postes de haut niveau avant les élections générales.

Cela permet à leurs successeurs de s’habituer au poste avant la tenue d’un vote, a rapporté le Guardian.

Son déménagement interviendra au milieu d’un remaniement majeur des cadres supérieurs de la BBC.

Jon Sopel quitte son poste de rédacteur en chef pour l’Amérique du Nord et retournera au Royaume-Uni.

Le retour de M. Sopel au Royaume-Uni signifie qu’il est également candidat au poste de nouveau rédacteur politique de la BBC, après avoir été précédemment connecté au poste en 2015.

Dans sa dernière chronique dans le Telegraph, Robin Aitken a fustigé la BBC pour ne pas s’en tenir à la réforme promise par le directeur général Tim Davie.

M. Aitken a écrit: « Le directeur général, Tim Davie, a épinglé ses couleurs sur le mât marqué » réforme « .

« En particulier, il considère la restauration de la réputation d’impartialité de la BBC comme sa priorité numéro un.

« Encadrés dans ce contexte, les postes vacants dans deux des rôles journalistiques les plus importants de la Société pourraient être considérés comme une opportunité ; selon la personne sélectionnée, un message sur un engagement renouvelé envers l’impartialité pourrait être envoyé.

« Pourtant, la réalité est différente. Au regard du problème existentiel auquel est confrontée la Société, ces nominations feront peu de différence, et une compréhension de l’histoire de ces emplois permet d’expliquer pourquoi.

Écrivant « tant pour la réforme », M. Aitken a poursuivi en déclarant que le choix d’un nouveau rédacteur politique « sera très médiatisé » et que M. Davie tiendrait à éviter toute controverse.

Il a poursuivi: « Le candidat idéal pourrait être un laborieux diligent sans aucune politique discernable: quelqu’un dont la qualification principale est la fadeur. »

En conclusion de son commentaire, M. Aitken a accusé la BBC d’être une « monoculture politique » et a déclaré que la société avait un « problème de diversité ».

Il a déclaré: « Mais celui qui décroche ces rôles de journaliste de prune, il ne sera pas en mesure, à lui seul, de résoudre le vrai problème de la BBC, qui reste le même qu’il l’a été pendant des décennies : que la Corporation est une monoculture politique.

« La sortie – dans les nouvelles, les dramatiques et toutes les autres catégories – reflète fidèlement la politique des gens de la BBC, qui sont, en grande majorité, des progressistes libéraux, toujours prêts et prêts à aider à la prochaine campagne.

« La BBC a un problème de diversité qui n’a rien à voir avec la couleur de la peau ou l’orientation sexuelle.

« Changer cette culture, si cela peut être fait, ne dépendra pas de qui obtiendra le poste de rédacteur politique. »

Le mois dernier, Mme Kuenssberg a été critiquée par les téléspectateurs de la BBC après s’être rendue à New York pour interviewer le Premier ministre Boris Johnson.

Après son interview, la BBC a été inondée de plaintes.

Samira Ahmed a détaillé les plaintes des téléspectateurs de la BBC sur un épisode de Newswatch.

Mme Ahmed a ensuite lu une plainte envoyée par la téléspectatrice de la BBC Sandra Hickman.

La déclaration disait : « Pourriez-vous s’il vous plaît expliquer pourquoi il était nécessaire pour Laura Kuenssberg de se rendre aux États-Unis pour interviewer le Premier ministre, alors que vous avez déjà des correspondants américains en place, puis pour poser des questions totalement étrangères à sa visite ?