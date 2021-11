BBC iPlayer arrive enfin sur PS5 avec support 4K

La BBC apporte enfin son application iPlayer à la PS5 au Royaume-Uni aujourd’hui, plus d’un an après la sortie originale de la console. Les Britanniques attendaient patiemment BBC iPlayer sur PS5, d’autant plus que l’application est déjà disponible sur plus de 15 000 appareils, dont les consoles Xbox Series X/S.

L’application BBC iPlayer est désormais disponible dans l’onglet multimédia de l’écran d’accueil de la PS5 et inclut la prise en charge de la diffusion en continu de contenu 4K à partir du service. « À partir d’aujourd’hui, les propriétaires de PS5 peuvent ajouter l’application BBC iPlayer en accédant à l’onglet Média sur l’écran d’accueil de la PS5 et en sélectionnant BBC iPlayer dans la section Toutes les applications », explique Neil Hall, chef de produit chez BBC iPlayer. « Cela ajoutera BBC iPlayer à la bibliothèque d’applications et le rendra disponible pour une utilisation directe à partir de l’écran d’accueil PlayStation. »

L’application iPlayer pour PS5 arrive juste à temps pour l’afflux d’émissions de télévision de Noël, de films et de la finale de la saison de Doctor Who: Flux.