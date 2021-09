BBC Music célébrera le Nirvana avec un nouveau documentaire sur le film “Nevermind”

Avant le 30e anniversaire de l’album classique de Nirvana peu importe, BBC Music a annoncé un nouveau film documentaire intitulé Quand Nirvana est venu en Grande-Bretagne qui présente des apparitions de Dave Grohl et Krist Novoselic et raconte le temps que le groupe a passé au Royaume-Uni.

De When Nirvana Came To Britain, une déclaration se lit comme suit : « Le programme retrace l’ascension du groupe depuis leur toute première tournée britannique, au cours de laquelle ils se sont produits dans des pubs et de minuscules salles, jusqu’à leurs apparitions télévisées légendaires et infâmes dans des programmes tels que The Word et Le top des pops – des moments qui ont contribué à consolider leur statut de l’un des plus grands groupes de rock de la planète et à faire entrer la culture grunge dans le grand public. Les téléspectateurs apprennent également comment la musique britannique a eu une énorme influence sur Nirvana et leur son. »

« Le Royaume-Uni a définitivement répondu à Nirvana bien plus, avant l’Amérique. Vous avez été les premiers avec tout… nous nous sommes fait les dents là-bas », a expliqué Grohl. «Après une tournée au Royaume-Uni, je me souviens être retourné en Amérique dans les mêmes bars et clubs où nous jouions devant 99 personnes… 150 personnes… ce n’était certainement pas comme au Royaume-Uni. C’est vraiment comme une deuxième maison.

“Cette histoire n’a jamais été racontée à la télévision auparavant, c’est donc fascinant de l’entendre de Dave et Krist eux-mêmes, ainsi que des personnes qui ont littéralement fait le voyage avec eux, lors de leur tournée au Royaume-Uni”, a déclaré le producteur exécutif Mark Robinson. .

Le film fait partie d’une série de programmes spéciaux entourant l’anniversaire. La collection comprendra également Nevermind At 30, un documentaire radio créé pour BBC Radio 4, et une plongée profonde dans Nevermind par 6 Music.

La BBC a déclaré que la collection de programmes de célébration “explorera en profondeur la musique de l’album, ainsi qu’un regard plus large sur ce qui a fait de Nirvana l’un des groupes les plus importants de l’histoire du rock”.

Grohl fera également une apparition sur Reel Stories: Dave Grohl pour une interview de style conversation avec Dermot O’Leary. BBC Four plongera également dans Nevermind dans un programme spécial séparé.

La programmation sera diffusée le 24 septembre, date de sortie originale de Nevermind.

Achetez ou diffusez Nevermind.