BBC : Nadine Dorries s’engage à mettre fin aux préjugés de classe des diffuseurs – « Assez privilégiée ! » | Politique | Nouvelles

Nadine Dorries, 64 ans, a averti Broadcasting House que même si elle veut éviter les conflits avec la BBC, le diffuseur doit faire plus pour ouvrir l’accès aux personnes issues de la classe ouvrière. S’adressant au Sun dimanche, Mme Dorries a déclaré: “Je ne veux pas entrer en guerre avec la BBC, mais ils doivent venir à la table avec des propositions fermes sur ce qu’ils vont faire en matière d’impartialité et d’accès.”

La membre du cabinet née à Liverpool a fait des commentaires critiques sur la BBC avant de succéder à Oliver Dowden en tant que secrétaire à la Culture lors du remaniement du Premier ministre en septembre.

Interrogée sur sa promotion au Cabinet, elle a plaisanté: “Je pouvais presque entendre les tasses de café au lait aux amandes frapper le sol à la BBC quand j’ai obtenu ce poste.”

Dorries a également déclaré: “Peu importe le nom auquel vous pensez aujourd’hui qui a réussi dans le théâtre, la télévision et les arts, ils viennent d’un milieu assez privilégié.

“Je viens d’une famille pauvre, mais je suis devenu un auteur à succès et j’ai maintenant l’opportunité de mettre ces organisations au défi d’en faire plus là où l’inspiration et l’aspiration sont parties.”

Et le député favorable au Brexit a ensuite promis de s’attaquer au diffuseur national britannique.

Elle a déclaré dimanche au Sun: “Maintenant, j’ai une opportunité de faire quelque chose et j’ai l’intention de la saisir.”

Mme Dorries, qui vient elle-même d’un milieu ouvrier après avoir été élevée dans un conseil municipal de Breck Road à Liverpool, a également souligné qu’elle ne parlait pas d’autres formes de diversité.

“Quand je parle d’accès”, a-t-elle expliqué, “je veux dire la composition de qui travaille à la BBC.

“Ils nous disent souvent quel pourcentage de leurs employés sont gays, noirs ou trans.

“Je ne parle pas de ça.

“Je parle de ce que fait la BBC pour représenter le grand nombre de zones socio-économiques faibles et non diversifiées au Royaume-Uni.

“Des endroits comme Breck Road, comme Leicester et Bradford.

« Villes et villes avec de grands domaines municipaux et de fortes communautés ouvrières. »

Selon le rapport 2020 de l’Ofcom, 13% des employés de la BBC ont fréquenté des écoles privées et 60% ont des parents issus de professions professionnelles.

En comparaison, au Royaume-Uni, seulement 7 pour cent des personnes fréquentent des écoles indépendantes et 33 pour cent seulement viennent de familles où leurs parents exercent des activités professionnelles.