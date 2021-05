BBC News: Andrew Marr fait allusion à la sortie de la bombe sur les frustrations croissantes d’impartialité | UK | Nouvelles

M. Marr, qui présente l’émission politique phare de la BBC dimanche matin, a prédit que la décennie à venir pourrait être plus «turbulente» que la précédente, ce qui poserait un véritable défi pour lui de rester neutre sur une série d’histoires. L’homme de 61 ans était discret sur les problèmes possibles qui, selon lui, pourraient causer des problèmes avec son employeur à l’avenir. Mais ses commentaires seront une préoccupation pour la BBC, qui ne peut pas se permettre de perdre l’un de ses piliers politiques à un moment où elle subit des pressions sur la partialité et l’impartialité.

M. Marr a fait ces suggestions dans une interview à Aye Write, le festival du livre de Glasgow, qui a été diffusée en ligne dimanche.

Lorsqu’on lui a demandé par la journaliste Ruth Wishart s’il avait jamais ressenti «une envie désespérée de sortir du placard» à cause de ses opinions politiques, il a répondu: «Oui, absolument».

Le radiodiffuseur politique n’a pas donné de détails sur sa politique personnelle et a déclaré: «Je ne peux pas vous le dire maintenant parce que je vais perdre mon emploi.»

M. Marr a poursuivi: «Il y a de nombreux privilèges à travailler à la BBC, y compris la taille du public et tout cela, mais la plus grande frustration est de loin de perdre sa propre voix, de ne pas pouvoir parler de sa propre voix.

«Ce que je pourrais dire en toute sécurité, c’est que je pense que nous allons traverser une période politique – les 10 ou 20 prochaines années – beaucoup plus turbulente et beaucoup plus intéressante et éprouvante que tout ce que nous avons vu au cours des 10 dernières années, qui ont été assez grands.

«Je pense que ce sera très, très difficile pour des gens comme moi de continuer à être complètement neutres et complètement sotto voce tout au long de cela.

«À un moment donné, je veux sortir et utiliser à nouveau ma propre voix. Comment et quand je n’en ai aucune idée.

Le pilier de la BBC a également parlé de son flirt avec le marxisme lorsqu’il était étudiant.

LIRE LA SUITE: Brexit LIVE: le Royaume-Uni sur le sprint final pour sceller un accord commercial australien de 20 milliards de livres sterling

«L’une est la saleté, elle produit de la saleté et de la pollution. La seconde est qu’elle produit des niveaux d’inégalité énormes et inacceptables.

“Pour moi, le travail de la politique est de nettoyer la saleté et de réduire les inégalités.”

L’année dernière, M. Marr avait fait allusion à ses frustrations en affirmant qu’il devait être “prudent” en travaillant pour la BBC.

S’adressant à The Guardian, il a déclaré: «Je travaille pour la BBC et je crois vraiment aux affaires d’impartialité.

“La BBC est dans un endroit dangereux en ce moment, et les gens comme moi ont le devoir spécial de faire attention à ce qu’ils disent.”

«C’est très frustrant, mais je crois vraiment en la BBC. J’ai dû devenir de plus en plus BBC, et mes collègues et amis me retiennent.

«Chaque fois que j’entre en studio un dimanche matin, je me rappelle que les gens qui paient pour ça et qui regardent comprennent des gens qui ont voté pour Ukip et des gens qui sont des membres passionnés de Momentum et tout le reste.»