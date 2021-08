BBC news: Backlash alors que le diffuseur ” a désactivé le remboursement de la licence de télévision de 90 ans ” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Une personne de Bolton s’appelant seulement “CG” a écrit à la “championne des consommateurs” du Daily Telegraph, Sally Hamilton, pour se plaindre des problèmes qu’elle rencontrait avec la TV Licensing Authority et donc la BBC. L’écrivain a déclaré qu’ils avaient rempli les formulaires pertinents pour leur mère de 90 ans pour sa licence de télévision, organisaient des paiements mensuels par prélèvement automatique et avaient publié les détails, uniquement pour que l’OAP révèle qu’elle recevait un crédit de pension.

Les règles stipulent désormais que toute personne bénéficiant de cet avantage de plus de 75 ans ne devrait pas avoir à payer les frais de licence, de sorte que la personne a envoyé tous les détails pertinents et a été informée que cela serait «réglé».

Ils avaient été prévenus que le premier paiement serait probablement prélevé – comme c’était le cas le 1er décembre 2020, mais serait remboursé.

Cependant, ils ont écrit qu’un deuxième paiement avait été prélevé quatre semaines plus tard, le 1er janvier et bien qu’on leur ait dit que cela serait réglé dans quatre semaines, un autre paiement a été prélevé après cette période.

La personne a été informée qu’en raison de la pandémie de Covid, les remboursements prenaient plus de temps à traiter et qu’il faudrait encore quatre semaines pour résoudre le problème, mais d’autres paiements ont été effectués en mars et avril.

Plus tard dans le mois, deux des paiements avaient été remboursés, mais le plaignant a affirmé qu’il avait dû téléphoner fréquemment à la TV Licensing Authority pour récupérer les sommes restantes dues.

Ils ont écrit : « La BBC a désactivé le remboursement de la licence de télévision de ma mère de 90 ans.

“Comme prévu, le premier paiement de 19,68 £ a été effectué le 1er décembre 2020. Mais un deuxième paiement a ensuite été effectué le 2 janvier.

“Quand j’ai téléphoné, on m’a dit que ce serait réglé dans quatre semaines. Mais quatre semaines plus tard, un autre paiement a été prélevé.

Cela a déclenché une réaction furieuse de la “championne des consommateurs” Sally Hamilton, qui a lancé une attaque furieuse contre la façon dont la BBC avait traité le plaignant.

Elle a fait référence à des informations selon lesquelles le diffuseur envisageait apparemment d’envoyer des agents à l’automne dans le cadre de tentatives de pression sur les personnes de plus de 75 ans qui sont tenues de payer leur licence de télévision mais ne l’ont pas encore fait.

L’expert consommateur a ajouté que bien que certains remboursements aient été effectués, ils sont généralement effectués beaucoup plus rapidement et sont disponibles dans plusieurs circonstances”.

Sally Hamilton a répondu: “Je me suis senti vexé en votre nom que le Beeb, qui est chargé de superviser les licences télévisées, ait eu le culot de vous dire d’être patient après que vous ayez déjà passé plusieurs mois à courir après le remboursement de votre mère.

“C’est l’organisation qui est elle-même si impatiente qu’elle envisage apparemment d’envoyer des agents à l’automne pour dépêcher les personnes de plus de 75 ans qui doivent payer leur licence TV mais ne l’ont pas encore fait.

“Ils sont touchés par le même changement de règle apporté l’été dernier qui a affecté votre mère: les plus de 75 ans qui obtenaient auparavant leur permis gratuitement doivent désormais payer 159 £ à moins qu’ils ne reçoivent un crédit de pension.

« Il s’agit d’une allocation pour les personnes à faibles revenus qui ont atteint l’âge de la retraite et qui s’ajoute à leur pension d’État.

“Lorsque vous avez appris, tardivement, que votre mère percevait un crédit de pension, vous avez naturellement voulu arrêter les versements.

“J’ai demandé à la BBC d’enquêter sur ce qui n’allait pas. En quelques jours, la confusion, apparemment causée par une erreur humaine, a été résolue et les 60 £ remboursés.

“Le diffuseur a envoyé une lettre d’excuses à votre mère avec un paiement de bonne volonté de 30 £.”