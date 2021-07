BBC news: BBC attaquée pour avoir aidé le personnel après que des personnes âgées ont été «harcelées» pour des frais de licence | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les frais de licence de la BBC “ne sont plus adaptés à l’usage” selon un expert

La BBC est sur le point de donner des cordons blancs aux membres du personnel qui se sentent anxieux de retourner au bureau alors que la pandémie continue de faire rage. Le plan consiste à ce que les cordons montrent à leurs collègues qu’ils veulent un espace personnel supplémentaire autour d’eux pour éviter d’être submergés après plus d’un an de travail à domicile. Les employés ont reçu un e-mail vendredi de Bob Shennan, directeur général de la BBC, qui a déclaré que la société “sait que certains d’entre vous sont impatients de retourner au bureau” en septembre.

Cependant, le groupe de campagne Defund the BBC s’en est pris à la BBC pour ne pas avoir fait preuve de la “même courtoisie” envers les clients âgés afin d’éviter qu’ils ne soient également submergés par le paiement des frais de licence.

Les plus de 75 ans avaient droit à une licence de télévision gratuite jusqu’en août de l’année dernière, date à laquelle les retraités ont ensuite été contraints de payer la redevance annuelle en raison des coupes budgétaires.

Le groupe de campagne a écrit sur Twitter : « La BBC offrira des cordons blancs au personnel qui a hâte de retourner au travail afin qu’ils puissent signaler qu’ils veulent un espace personnel supplémentaire.

“Si seulement ils nous offraient la même courtoisie et arrêtaient de harceler les personnes âgées sur le pas de leur porte.”

La BBC a de nouveau été critiquée pour les frais de licence (Image: GETTY)

Tim Davie, directeur général de la BBC, a déclaré qu’aucune visite n’avait lieu “pour le moment” à la suite de réactions du public aux informations selon lesquelles des retraités étaient visités chez eux pour ne pas avoir payé les frais.

M. Davie a déclaré: «Nous n’envoyons aucune lettre d’exécution aux personnes âgées qui détenaient auparavant une licence gratuite.

“Il n’y a pas de visites concernant les licences de plus de 75 ans pour le moment.

« Lorsque les licences de télévision gratuites ont été introduites par le gouvernement travailliste en 2000, nous avons compris, selon le ministère de la Justice, qu’aucune personne de plus de 75 ans n’avait été poursuivie entre 1992 et 1999.

La BBC est sur le point de donner des cordons blancs aux membres du personnel qui se sentent anxieux (Image: GETTY)

«Nous avons été très clairs sur le fait que nous donnons aux gens le temps de faire la transition, qui a été encore prolongé à cause de Covid.

« Nous poursuivons cette politique. Nous avons maintenant transféré 3,6 millions de foyers. La majorité des foyers ont payé en une seule fois et plus de 770 000 ont demandé des licences TV gratuites. Nous avons reçu plus d’un million d’appels.

M. Davie a également déclaré précédemment que ne pas introduire les nouveaux frais de licence pour les plus de 75 ans aurait coûté 700 millions de livres sterling à la société.

Plus tôt cette année, le gouvernement a également abandonné les propositions de dépénalisation du non-paiement de la redevance après une consultation publique sur les réformes.

Le gouvernement a également abandonné les propositions sur la dépénalisation du non-paiement de la redevance (Image: EXPRESS)

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a ajouté que le gouvernement “reste préoccupé” par le fait qu’une sanction pénale pour fraude à la licence de télévision est “de plus en plus disproportionnée et injuste” dans un système de radiodiffusion de service public moderne.

Les militants ont encore montré leur fureur à la charge des personnes âgées au cours de la dernière année.

Dennis Reed, directeur du groupe de campagne Silver Voices, a appelé le gouvernement à mettre fin aux frais pour les personnes âgées plus tôt cette année.

Il a déclaré: «La BBC appelle les personnes effectuant ces visites” agents de soutien à la clientèle “mais leur travail consiste à faire respecter le paiement.

Les militants ont montré leur fureur face à la charge des personnes âgées (Image: GETTY)

“Ils demanderont aux gens pourquoi ils n’ont pas de permis.

« De toute évidence, la BBC ne fera rien d’autre que d’appliquer les frais de licence. Il est maintenant temps que le gouvernement agisse.

“Je suis sûr qu’ils ne veulent pas voir des personnes âgées dans les années 80 et 90, qui ont payé des impôts toute leur vie, condamnées à une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 £ et envoyées en prison.”

Cela survient après que M. Shennan a déclaré au personnel que les nouveaux cordons blancs iraient aux côtés de leurs équivalents “tournesol” qui sont utilisés par les personnes ayant un handicap caché.

Tim Davie, directeur général de la BBC, a déclaré qu’aucune visite n’avait lieu “pour le moment” (Image: GETTY)

Il a déclaré: «Pour résoudre ce problème, nous introduisons une nouvelle lanière blanche BBC pour indiquer que le porteur souhaite disposer d’un espace supplémentaire. Si vous voyez un collègue porter ce cordon, veuillez respecter sa position.”

Un porte-parole de la BBC a déclaré: “Nous prenons des mesures simples et efficaces pour la sécurité du personnel et pour garantir que les services publics essentiels restent en ondes.”

Express.co.uk a contacté la BBC pour un commentaire sur les frais de licence.