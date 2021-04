BBC News: BBC «gaspille l’argent des payeurs de droits de licence» en lançant la sonde Some Mothers Do «Ave» Em | UK | Nouvelles

La série, qui a été un succès auprès de millions de téléspectateurs tout au long des années 1970, a été étudiée par le diffuseur après qu’un épisode a été répété sur BBC Two et qu’un téléspectateur s’est plaint du langage utilisé. Avant la diffusion de l’épisode, la BBC a présenté un avertissement aux téléspectateurs, les informant que la tranche peut contenir un langage obsolète. L’épisode en question a vu le personnage principal maladroit Frank Spencer dire: « Je suis le chef des lutins, je suis l’ami de tous les petits garçons et filles. »

« Oh non tu ne l’es pas, tu es ap ** f », a crié un garçon à Frank.

Frank a répondu: « Je vous demande pardon, bouchez vos oreilles! »

La BBC a ouvert une enquête à la suite d’une plainte d’un téléspectateur, mais un chien de garde interne a décidé qu’elle n’enfreignait pas les directives éditoriales.

Mais la décision du diffuseur a été brutalement attaquée par Defund The BBC, qui fait campagne pour dépénaliser et faire en sorte que la licence TV ne couvre que le contenu de la BBC.

Le groupe a tweeté à ses 101 000 abonnés Twitter: «Pourquoi la BBC gaspille-t-elle l’argent des payeurs de droits de licence en lançant une enquête? Nous savons ce qu’ils trouveront … des blagues.

«De vraies blagues qui font rire les gens.

«Nous savons que c’est un concept étranger au Beeb.

« Passez à la demande et faites votre part pour #DefundTheBBC en annulant légalement votre licence TV. »

« Permettez-moi de bien comprendre … un spectateur ??? »

Une autre personne a dit: «Pourquoi est-ce que des dizaines de personnes se plaignent des préjugés de la BBC, absolument rien n’est fait?

« Une personne se plaint d’un mot (même s’il y avait un avertissement préalable) et la BBC a mené une enquête. »

Un porte-parole de la BBC a déclaré: « Les attitudes et le langage changent avec le temps et notre approche consiste à dire aux téléspectateurs quand une émission comprend quelque chose qui peut être offensant, inapproprié ou dépassé. »

Some Mothers Do ‘Ave’ Em a duré cinq ans entre 1973 et 1978 avant de revenir en 2016 pour une émission spéciale de Sports Relief, mais ce n’est que l’une des séries de la BBC à déclencher une réaction furieuse de la part de certains téléspectateurs.

Des séries populaires telles que Little Britain, Blackadder et The League of Gentleman ont également été placées sous les projecteurs pour la langue utilisée dans certains épisodes.

En janvier, le diffuseur a également été attaqué après avoir diffusé Grease, les téléspectateurs se plaignant que le personnage de John Travolta, Danny, était raciste, homophobe et utilisait un langage d’intimidation.