BBC News: Bill Cash éclate lors du blanchiment des scandales de Beeb – “ La même vieille esquive! ” | Politique | Nouvelles

Sir Bill Cash a comparu devant la Chambre des communes pour poser des questions au ministre des Médias John Wittingdale au milieu des révélations de l’enquête Diana. Le député sévère a demandé au ministre de «faire comprendre» à la BBC et à l’Ofcom que toute modification de leurs codes de conduite et de leurs normes serait soumise à l’approbation parlementaire plutôt qu’à des comités de rédaction indépendants lors de la future révision de la Charte royale. Le conservateur Sir Bill a ajouté que la décision serait mise en place afin que la BBC ne puisse «esquiver» aucun scandale qui se présente et comme il a évoqué le scandale Jimmy Savile qui a vu les dénonciateurs peur de se manifester.

S’adressant à la Chambre des communes, Sir Bill a été invité à poser sa question à M. Wittingdale.

Il a demandé au ministre: «Mon très honorable ami dira-t-il clairement que la BBC et l’Ofcom doivent comprendre qu’à la suite de l’examen à mi-parcours de l’année prochaine, le gouvernement a proposé de modifier les [Royal Charter].

«Et le gouvernement soumettra les directives, les règles d’impartialité et les procédures de plainte à l’approbation du Parlement.

«Sans aucun comité des normes éditoriales soi-disant indépendant, ce qui revient au même esquive de la BBC qui consiste à attendre que les choses s’éteignent, puis à continuer comme avant.

«Ce dont nous avons été témoins après l’affaire Jimmy Savile en matière de dénonciation lorsqu’ils se sont engagés à y faire face et qu’ils ne l’ont pas fait.»

La Charte royale définit les règles et les lignes directrices que la BBC doit suivre et doit être renouvelée en 2027.

Cependant, un examen à mi-parcours a été ajouté à la charte actuelle, ce qui permettra aux députés de modifier et de résoudre tout problème survenant avant la date de fin.

LIRE LA SUITE: Zahawi souligne furieusement l’hypocrisie du Labour sur les voyages «Captain Hindsight 2.0!

M. Wittingdale a répondu: «Je ne veux pas préjuger de l’examen de la surveillance éditoriale de la BBC ni même de l’examen à mi-parcours sur lequel nous commençons tout juste à travailler.

«Cependant, mon très honorable ami fait valoir certains points extrêmement valables et nous avons placé l’impartialité au premier rang des objectifs publics de la BBC.

“Nous souhaitons être satisfaits que la BBC offre cela, mais je sais que c’est quelque chose que le Directeur général prend très au sérieux.”

La Charte royale verra son examen à mi-parcours au début de 2022 où le gouvernement examinera les lignes directrices actuelles pour voir si elles sont toujours adaptées à leur objectif.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a averti que des «réformes» seraient introduites avant la révision de la charte, qui incluraient des réformes de gouvernance et de financement.

Mme Patel a déclaré que le radiodiffuseur avait besoin de rétablir la “confiance” du public à la suite de l’enquête Diana.

Une enquête indépendante a été ouverte après que le frère de la princesse Diana, Charles Spencer, ait rendu public des allégations selon lesquelles la BBC aurait utilisé de faux relevés bancaires pour gagner la confiance de sa sœur.

L’allégation a été enquêtée pour la première fois en 1996 par la BBC qui n’a trouvé aucun acte répréhensible à l’époque.

Après la publication d’Earl Spencer, une enquête indépendante a été lancée vers 2019, dirigée par Lord Dyson, pour voir si ses affirmations étaient fondées.

NE MANQUEZ PAS:

L’enquête s’est terminée ce mois-ci et a révélé que la BBC et Martin Bashir avaient utilisé la «tromperie» pour obtenir leur entretien avec Diana.

De faux relevés bancaires ont été simulés par un graphiste involontaire pour montrer que les principaux collaborateurs du palais de Buckingham étaient payés par les journaux pour des articles.

Les documents ont été utilisés pour gagner la confiance de la famille Spencer, qui ont ensuite été suivis de fausses histoires indiquant que la princesse Diana était surveillée par les services de sécurité britanniques.

Le subterfuge a finalement conduit à l’interview explosive de Diana avec Panorama où elle a révélé les affaires de son mariage et doutait que le prince Charles soit un bon roi.

Beaucoup ont maintenant attaqué la BBC sur les résultats et beaucoup plus remettent en question la pertinence de la BBC dans un monde de streaming.