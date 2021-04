BBC News: Fury alors que les panders de la BBC «réveillaient des flocons de neige» gémissaient à la couverture de Philip | Royal | Nouvelles

La nouvelle que la société avait mis en place un formulaire de plainte après avoir été inondée par des téléspectateurs furieux à propos de sa couverture du prince Philip a suscité l’indignation. Beaucoup ont frappé après avoir été empêchés de regarder des émissions comme Eastenders en raison de la mort du personnage historique.

Le duc d’Édimbourg a consacré sa vie au service public en effectuant 22219 engagements en solo avant de prendre sa retraite en 2017 à l’âge de 96 ans.

À la suite de sa mort hier matin à l’âge de 99 ans, la BBC a suspendu toutes les émissions autres que les actualités en signe de respect, ce qui a suscité de nombreuses plaintes.

En réponse, la société a créé une page dédiée où les gens pouvaient s’exprimer sur sa couverture du défunt mari de la reine.

Le rédacteur en chef des médias du Guardian Jim Waterson a écrit: «La BBC, ayant adopté une couverture mur à mur du prince Philip pour éviter d’être critiquée dans certaines parties des médias et de la politique … -la couverture du mur, ils ont mis en place un formulaire simplifié pour s’en plaindre. »

Et un troisième a fait rage: «Pour la première fois depuis des années, la BBC ne jette pas ses opinions biaisées.

«En attendant, ne pas sacrifier le temps d’antenne pour quelque chose qui vaut la peine d’être regardé.

«Au moins, la BBC fait preuve de respect, cependant, elle donne au réveil et aux flocons de neige sifflants, misérables et fous quelque chose à raconter, doit être curieux pour eux de voir l’amour et l’admiration de la majorité décente normale de la nation. lui.”

Sur son site Web, la BBC a invité les gens à se plaindre de sa couverture de la mort du senior royal.

Il a déclaré: «Mort de SAR le prince Philip, duc d’Édimbourg – trop de couverture sur BBC TV.

«Nous recevons des plaintes concernant une trop grande couverture télévisée de la mort de SAR le prince Philip, duc d’Édimbourg.

“Veuillez saisir votre adresse e-mail ci-dessous pour déposer une réclamation à ce sujet. Nous vous enverrons ensuite la réponse de la BBC dès qu’elle sera disponible.”

Et en plus de se plaindre directement à la Beeb, beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour faire connaître leur point de vue.

L’un d’eux a écrit: «J’ai éteint mon téléviseur dès que j’ai entendu un message. Il a été sur les 5 canaux terrestres TOUS les jours sanglants!

«Tout le monde n’est pas royaliste, donc tout le monde ne veut pas que cela soit épluché dans la gorge.

«Le Christ sait à quel point ce sera mauvais quand (la) reine mourra! J’ai peur de penser.

Un autre a écrit: “Ne perdez pas votre souffle, annulez vos frais de licence et regardez Netflix.”

Leurs opinions ont été attaquées.

L’un d’eux a répondu: «Cette critique nauséabonde de la couverture de la mort du duc d’Édimbourg me rend fou.

«C’est un personnage extrêmement important et c’est un événement triste et historique, mais les gens se plaignent parce qu’ils ne peuvent pas regarder Eastenders.

«Si vous n’aimez pas (ça), allez faire autre chose, mais arrêtez d’être méchant.»

Un autre a souligné: «Le prince Philip a servi NOTRE Reine et ce pays pendant plus de sept décennies avec bravoure (mentionné dans les dépêches pendant la guerre), avec grand honneur et dignité.

«Il est grand temps que la BBC montre un peu de respect et montrer sa vie pendant quelques jours n’est rien de plus qu’elle ne le devrait.

«Décoller« Eastenders »et d’autres programmes n’est pas une épreuve. J’espère qu’ils montreront les coups de canon à midi aujourd’hui et bien plus encore pendant les huit jours de deuil de la reine!

«Toutes les plaintes doivent aller directement dans la poubelle à laquelle elles appartiennent avec mon enquête négative.»