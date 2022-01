BBC news: Fury après comme mot grossier après l’effondrement du vaccin Covid de Macron | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le président français a déclenché sa fureur contre les personnes non vaccinées en France après avoir averti qu’il avait l’intention de « p *** off » ceux qui refusent toujours de se faire vacciner avec de nouvelles restrictions. S’adressant au quotidien français Le Parisien, M. Macron a déclaré : « Les non vaccinés, j’ai vraiment envie de les foutre en l’air. Et donc, nous allons continuer à le faire, jusqu’à la fin. C’est la stratégie. » Dans son interview, le président français a utilisé le terme « emmerder » pour exprimer comment il voulait remuer les non vaccinés.

L’expression « emmerder », de « merde », que l’on peut aussi traduire par « s’énerver », est considérée comme « très informelle » par le dictionnaire français Larousse.

M. Macron a également déclaré : « Je n’enverrai pas [unvaccinated people] en prison.

« Il faut donc leur dire qu’à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restaurant.

« Vous ne pourrez plus aller prendre un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre. Vous ne pourrez plus aller au cinéma. »

Mais la BBC a suscité la fureur sur les réseaux sociaux en épelant le terme « p *** off » en entier dans son titre pour l’article en ligne sur les remarques de Macron.

Le diffuseur a également utilisé le terme dans son intégralité en faisant référence aux commentaires du président français.

Cependant, cela a déclenché une réaction furieuse de plusieurs personnes sur Twitter, qui ont lancé une attaque furieuse contre la BBC à propos de l’utilisation du terme dans le titre.

Raoul Lopes Dias (@MexicanFiver) s’est déchaîné : « Excusez-moi d’être le prude, mais est-ce que ‘p*** off’ est désormais un discours quotidien normal ?

« Mais ça va, ils citaient Macron. »

Les remarques de M. Macron ont également déclenché une réaction féroce de certains de ses rivaux politiques les plus féroces – quelques mois seulement avant l’élection présidentielle de mai.

La candidate d’extrême droite à la présidentielle Marine Le Pen a tweeté : « Un président ne devrait pas dire ça… Emmanuel Macron est indigne de sa fonction. »

La candidate républicaine de droite Valérie Pécresse a exprimé sa fureur que le président ait accusé des personnes non vaccinées de ne pas être des citoyens.

Elle a déclaré à CNews: « Vous devez les accepter tels qu’ils sont – dirigez-les, rassemblez-les et ne les insultez pas. »

Son collègue du parti Bruno Retailleau a également déclaré : « Emmanuel Macron dit qu’il a appris à aimer les Français, mais il semble qu’il aime surtout les mépriser. »

La BBC a refusé de commenter lorsqu’elle a été approchée par Express.co.uk.