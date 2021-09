BBC news: Jenni Murray ‘pi *** d off’ en remplacement de R4 Emma Barnett a payé 240 000 £ | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’ancienne animatrice de Woman’s Hour a également admis qu’il “s’en fout” qu’Emma Barnett est payée plus qu’elle après l’avoir remplacée dans l’émission phare. Le diffuseur de 71 ans a également critiqué la société pour avoir constamment payé d’énormes salaires à des présentateurs de haut niveau.

Dans des commentaires qui la chasseront sans aucun doute de la liste des cartes de Noël, elle a insisté sur le fait que malgré leur talent « ils ne valent pas tout cet argent ».

Elle a déclaré au Sunday Telegraph: «Je parlais à un ancien collègue l’autre soir et elle disait à quel point elle était horrifiée par ce qui est payé maintenant.

“Nous avons travaillé si dur et avions des profils élevés, mais nous n’avons rien gagné comme [that]. C’est plus qu’énervant. C’est rageant en fait.

“Je ne pense pas, peu importe à quel point ils sont bons, ils valent tout cet argent.”

LIRE LA SUITE: Avertissement des contribuables britanniques: le plan net zéro pourrait voir les factures des ménages monter en flèche

La liste ne précise pas quelle partie de son salaire était pour Woman’s Hour.

Un porte-parole de la BBC a déclaré: “Le salaire d’Emma pour 2020/21 couvre ses quatre jours par semaine en tant qu’animatrice de Woman’s Hour, ainsi que Newsnight, son ancienne émission 5 Live et d’autres travaux de la BBC.

“Jenni a animé l’heure de la femme 2,5 jours par semaine au prorata.”

Bien que Mme Barnett fasse plus de travail et commente son salaire, Dame Jenni a déclaré: “Eh bien, ça me fait vraiment chier.”

Et tout en visant Auntie pour avoir distribué des salaires exubérants, Dame Jenni l’a également critiqué pour avoir retiré à des millions de retraités leurs licences gratuites.

Elle a dit qu’elle se sentait « piratée » qu’elle paierait toujours les frais dans quatre ans.

Dame Jenni est devenue une animatrice régulière de l’émission en 1987 et est l’animatrice la plus ancienne des 74 ans d’histoire de l’émission BBC Radio 4.

Au cours de son passage dans l’émission, elle a interviewé une foule de femmes célèbres dont Margaret Thatcher, Hillary Clinton, Bette Davis, Benazir Bhutto, Dame Judi Dench, Monica Lewinsky et Joan Baez.

Née à Barnsley, Dame Jenni a rejoint BBC Radio Bristol en 1973 et a ensuite réalisé des reportages et des présentations pour South Today de BBC TV.

En 1983, elle rejoint Newsnight avant de passer à Radio 4 en tant que présentatrice de l’émission Today.

Son dernier programme a eu lieu en octobre 2020, qu’elle a ouvert en disant qu’il était “très étrange” de partir.