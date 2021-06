BBC news: Kate Hoey mène une réaction furieuse contre la BBC – exige une réforme majeure | Politique | Nouvelles

in

Le célèbre militant du Brexit et ancien député travailliste a déclaré que les limites des demandes d’accès à l’information (FOI) signifiaient qu’il était difficile de défier le diffuseur. La BBC peut rejeter les FOI soumises si elles concernent le journalisme, l’art ou la littérature.

Mais s’exprimant dans la salle cet après-midi, la baronne Hoey a accusé la société d’exploiter la loi pour retenir des informations.

Elle a déclaré: “La BBC est une énorme institution qui a pris 3,5 milliards de livres sterling au public l’année dernière, mais c’est la moins transparente dans ses attitudes à l’égard de la demande d’accès à l’information, l’utilisation du journalisme est ce large moyen de sortir de la liberté d’information.”

Utilisant un exemple d’Irlande du Nord pour mettre en évidence sa frustration, elle a ajouté: “BBC NI est particulièrement mauvais, ils ont refusé un FOI pour même nous dire combien ils paient la société de sondage, Lucid Talk, qu’ils emploient alors ils auraient pu utiliser d’autres sondages qui existent déjà.”

Qualifiant la BBC d’« irresponsable », elle a fait pression pour que les règles de la FOI soient modifiées pour « garantir que la BBC devienne plus transparente et plus responsable de notre argent ».

LIRE LA SUITE: BBC attaquée pour la couverture de l’anniversaire du Brexit

Quiconque utilise les services de la BBC doit payer environ 159 £ par an.

La critique de la baronne Hoey était l’une des nombreuses critiques adressées à la société par ses pairs.

La baronne Redfern a également exigé plus de transparence de la part de la société.

Elle a déclaré que les règles sur la rémunération des employés devraient être rendues plus strictes pour aider le public à comprendre s’ils obtiennent de la valeur pour leurs frais de licence.

“La BBC doit être tenue pour responsable et offrir des normes élevées, en particulier en raison de la manière unique dont elle est financée”, a-t-elle déclaré.

Poussant pour le changement, la baronne a demandé: “Bien que la BBC soit tenue de publier les salaires supérieurs à 150 000 £, si le seuil était encore réduit à 100 000 £ afin d’informer davantage et de créer plus de transparence et de clarté, ce qui contribuerait donc à satisfaire le public général?”

A NE PAS MANQUER :

La BBC accusée d’avoir “vendu l’Écosse” – le MSP affronte une entreprise [REACTION]

Dan Wootton a condamné la BBC comme « un gâchis de réveil maladroit » [OPINION]

Quelle est la place de GB News parmi les chaînes de télévision ? Chiffres d’audience de la première semaine [INSIGHT]

Face à la pression pour le changement des pairs, le gouvernement a déclaré qu’il n’était pas prévu de modifier la législation actuelle sur la FOI, mais qu’un examen de la BBC qui aurait lieu l’année prochaine déterminerait si le diffuseur était suffisamment transparent et responsable.

La BBC est régie par une charte royale qui définit ses conditions de fonctionnement.

La dernière charte a été signée en 2016 et a une durée de 10 ans.

La baronne Barran, ministre du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports, a déclaré à la Chambre : « La BBC est une autorité publique aux fins de la loi sur la liberté d’information.

“Comme pour les autres radiodiffuseurs de service public en vertu de la Loi, le droit d’accès s’étend à toutes les informations détenues autres que celles détenues à des fins de journalisme, d’art ou de littérature.

“Il n’est pas prévu de modifier cette disposition.”

Elle a ajouté qu’il y avait “un objectif très clair dans la dernière révision de la charte était d’offrir une plus grande transparence de la part de la BBC”.

“Il y aura un examen à mi-parcours à partir de l’année prochaine qui cherchera à voir si les mécanismes du gouvernement sont effectivement adaptés à l’objectif”, a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de la BBC a déclaré à Express.co.uk : “La BBC s’engage à la transparence et publie plus de données et d’informations sur elle-même que tout autre diffuseur.”