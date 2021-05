BBC News: la BBC a averti que «les requins tournent autour» après l’erreur «honteuse» de la princesse Diana | UK | Nouvelles

Tim Luckhurst, ancien rédacteur en chef et cadre de la BBC, a déclaré à Sky News que la BBC regretterait le traitement de l’interview de Martin Bashir en 1995 avec la princesse Diana pendant longtemps. Il a ajouté que le gouvernement britannique de Boris Johnson était l’un des nombreux détracteurs de la BBC qui souhaiteraient voir le diffuseur démantelé.

M. Luckhurst a déclaré: “Je veux vraiment être clair à ce sujet, la BBC fait peu d’erreurs.

«Lorsqu’ils font des erreurs, ils sont très médiatisés.

«C’est une erreur très médiatisée, c’est une erreur que la BBC regrettera pendant très longtemps et qui a nui à sa réputation.

«De façon inquiétante, à un moment où les requins sont dans l’eau, cela a jeté du sang dans l’eau et a rendu ces requins encore plus affamés.

LIRE LA SUITE: “N’utilisez pas votre mère!” Harry a fustigé le clip funéraire de Diana

“Il y a beaucoup de critiques au sein du gouvernement Johnson et de la presse qui aimeraient voir la BBC démantelée.”

Il a ajouté: “Je pense que c’était un échec honteux.”

Plus tôt jeudi, le directeur général de la BBC s’est adressé à l’interview de la princesse Diana en 1995.

Tim Davie a déclaré: «Bien que le rapport indique que Diana, princesse de Galles, était enthousiaste à l’idée d’une interview avec la BBC, il est clair que le processus pour obtenir l’interview était loin de ce à quoi le public était en droit d’attendre. Nous sommes désolés pour cela, Lord Dyson a identifié des lacunes manifestes.

«Alors que la BBC d’aujourd’hui a des processus et des procédures nettement meilleurs, ceux qui existaient à l’époque auraient dû empêcher que l’entretien soit obtenu de cette manière.

«La BBC aurait dû faire plus d’efforts pour aller au fond de ce qui s’était passé à l’époque et être plus transparente sur ce qu’elle savait.

“Alors que la BBC ne peut pas revenir en arrière après un quart de siècle, nous pouvons présenter des excuses complètes et inconditionnelles. La BBC offre cela aujourd’hui.”

La société a subi une réaction violente sur Twitter à propos de l’interview.

Piers Morgan a écrit: «J’ai hâte que la BBC déchire son propre personnel à cause de ce scandale honteux avec le même enthousiasme qu’ils déchireraient les journalistes de tabloïd s’ils commettaient une tromperie aussi méchante qui avait des conséquences si énormes … qui va en prison? “

Alors que Dan Wootton a tweeté: “Un jour de honte pour la BBC car elle dit enfin qu’elle est” très désolée “pour les circonstances dans lesquelles Martin Bashir a obtenu une interview de Panorama avec la princesse Diana.

«Le prince William et Harry sont à juste titre furieux de ce qui s’est passé.

“Beaucoup diront que ces excuses sont deux décennies trop tard.”