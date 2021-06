BBC news: “La BBC a-t-elle violé l’acte de secrets officiels?” Les députés conservateurs font rage après avoir partagé un document divulgué | Politique | Nouvelles

in

Le ministre de la Défense Jeremy Quin a déclaré que les responsables des Communes évaluaient actuellement si des documents de défense sensibles manquaient toujours à la suite de la découverte des documents la semaine dernière. Près de 50 pages ont été retrouvées tôt mardi matin derrière un arrêt de bus par un membre du public.

L’individu, qui n’a pas été nommé, a remis les documents à la BBC qui a rendu compte des informations contenues dans les documents.

Il comprenait des conclusions détaillées sur la réaction probable de la Russie au passage de la Royal Navy dans les eaux ukrainiennes au large des côtes de Crimée et sur la possible présence militaire britannique en Afghanistan après l’opération de l’OTAN dirigée par les États-Unis.

S’exprimant lors d’un débat sur une question urgente sur le sujet aux Communes, les députés conservateurs ont critiqué le diffuseur pour ne pas avoir remis les documents aux documents classifiés du ministère de la Défense dès qu’ils leur ont été remis.

Le député de Beckenham, Bob Stewart, a déclaré : « Personnellement, je suis plutôt attristé que la BBC ait jugé bon de publier des informations qui étaient secrètes, plutôt que de les transmettre directement à la police ou de les renvoyer au ministère de la Défense.

“Je pense que cela se voit mal sur la BBC, qui est après tout un radiodiffuseur de service public.”

Le président du comité du renseignement et de la sécurité, le Dr Julian Lewis, a également demandé si le diffuseur avait des questions pour répondre à de fortes conduites dans la fuite d’informations sensibles.

Il a déclaré: “Une chose qui semblerait relever du bon sens pour quiconque trouve des documents classifiés, c’est qu’ils devraient les remettre à la police.

« Le ministre peut-il indiquer quelle est la situation juridique ? Une loi sur les secrets officiels a-t-elle été violée par quelqu’un qui a remis ces documents à quelqu’un d’autre que la police ?

« Une législation sur les secrets officiels a-t-elle été enfreinte par la BBC en ne les remettant pas directement à la police mais en choisissant plutôt, de manière sélective, de citer des informations classifiées ?

“Et vont-ils demander si la BBC a payé ou non de l’argent pour l’acquisition de ces documents auprès de quelqu’un qui aurait dû les remettre immédiatement à la police.”

S’exprimant devant les Communes cet après-midi, le ministre de la Défense Jeremy Quin a crédité le diffuseur d’avoir agi de manière “responsable”.

Il a déclaré aux députés: “En cas de découverte de documents de cette nature, il est clair que l’on encouragerait les membres du public à les remettre à la police.

“Dans ce cas, ils ont été remis à la BBC.

“Je dois dire, même si j’aurais préféré, naturellement, que la BBC ton les ait remis immédiatement et n’y ait pas fait référence, ils ont un travail à faire et je reconnais également qu’ils se sont comportés de manière responsable et qu’ils ont remis les documents de retour dans le département.”

Il a ajouté qu’une enquête avait été ouverte sur la façon dont les papiers étaient sortis du bâtiment du ministère de la Défense.

M. Quin a déclaré: “Les documents perdus comprenaient un document secret – aux yeux du Royaume-Uni uniquement. Les documents ont été trouvés par un membre du public à un arrêt de bus dans le Kent, le membre du public a ensuite remis les documents à la BBC.

“Le ministère de la Défense a lancé une enquête complète. Les documents ont maintenant été récupérés auprès de la BBC et sont en cours d’évaluation au moment où je parle pour vérifier que tous les documents manquants ont été récupérés et quelles mesures d’atténuation pourraient être nécessaires.

“L’enquête examinera les actions des individus, y compris l’impression des documents jusqu’à la gestion de l’incident signalé et les processus sous-jacents pour l’impression et le transport des documents pour la défense.”

Express.co.uk a contacté la BBC pour commentaires.