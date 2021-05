BBC News: la BBC déclenche une dispute sur les droits de licence alors que la classe ouvrière fait «la cible de la blague» | UK | Nouvelles

Frais de licence de la BBC: l’appelante dit qu’elle “ ne paiera plus ”

Le groupe de campagne Defund de la BBC a affirmé que les gens de la classe ouvrière avaient été critiqués par le comédien Joe Lycett lors de sa première apparition dans le quiz satirique de longue date de la chaîne Have I Got News For You, qui a été diffusé à la fin du mois d’avril. M. Lycett, qui présente également l’émission de la BBC The Great British Sewing Bee, a semblé utiliser le stéréotype de la classe ouvrière d’un accent nordique en se moquant de l’idée d’une «abeille à coudre de droite» mettant en vedette des invités appelés Gary. Il a dit: “Nous sommes censés être un peu à gauche et un peu maintenant, n’est-ce pas?

«J’ai essayé de trouver si tu pouvais faire une Sewing Bee de droite et j’ai décidé que ça ne s’appellerait pas Sewing Bee, ça s’appellerait ‘Old women and p *** s.

«Et tout le monde dessus s’appellerait Gary, et je me demandais:« Qu’est-ce que tu fais, Gary », et il disait« Une couverture à croix gammée ».

Après avoir fait la blague, la caméra s’est tournée vers les panélistes réguliers Ian Hislop et Paul Merton en riant avec l’animateur Alexander Armstrong et sa collègue invitée Kirsty Wark – qui est également journaliste à la BBC.

Le groupe de campagne a sous-titré la vidéo avec un avertissement pour les téléspectateurs qui paient trop cher la redevance annuelle de 159 £.

Les blagues de Joe Lycett ont été critiquées par les téléspectateurs de la BBC (Image: BBC)

Ils ont dit: “Arrêtez de payer pour être insulté.”

Les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas tardé à partager leur fureur face à la blague de M. Lycett.

Une personne a écrit sur Twitter: “Cela me dérange.”

Un autre a ajouté: “Je ne le regarderai plus et si les cotes baissent, la BBC sait où est le problème.”

M. Lycett, qui présente également l’émission de la BBC The Great British Sewing Bee, semble utiliser un stéréotype de la classe ouvrière (Image: BBC)

Un troisième utilisateur a également convenu que l’émission semblait dépeindre “un établissement d’élite métropolitain se moquant des classes ouvrières”.

Pendant ce temps, M. Armstrong a également provoqué l’indignation des téléspectateurs lors de la même émission lorsqu’il a été accusé de se moquer de la langue galloise tout en faisant une blague sur le mont Snowdon / Yr Wyddfa.

Il a commencé par expliquer comment un conseiller voulait que le mont Snowdon soit désigné par sa prononciation galloise, Yr Wyddfa.

M. Lycett a plaisanté: «C’est dégoûtant que ces gauchers réveillés signifient que nous ne pouvons pas nommer une montagne maintenant.

M. Armstrong a également provoqué l’indignation des téléspectateurs lors de la même émission (Image: BBC)

“Me rend malade.”

L’animateur a alors répondu: «Snowdon, la plus haute montagne du Pays de Galles, ne sera bientôt appelée que par son nom gallois.

«Je crois que la prononciation correcte de la montagne est, je vais essayer, je souhaite bonne chance. Snowdon. “

Les caméras se sont alors à nouveau tournées vers les autres panélistes, qui riaient tous.

L’augmentation des frais de licence de la BBC est critiquée par les hôtes

Une personne a déclaré lors de la répétition de la BBC 2: «BBC Two pourquoi avez-vous répété #hignfy avec les commentaires insultants sur la langue galloise.

“Kirsty Wark et Alexander Armstrong devraient avoir honte d’eux-mêmes, mais c’est le #BBC qui l’a diffusé deux fois.”

Un autre utilisateur a ajouté: «Je crois qu’Alexander Armstrong a également pensé que c’était amusant sur Pointless il y a quelque temps. S’il vous plaît, @richardosman, faites passer le message qu’il est inacceptable de se moquer de la langue galloise. “

Et quelqu’un d’autre a écrit: “Honte à toi Alexander Armstrong d’avoir accepté.”

Mme Wark s’est ensuite excusée pour les commentaires d’Alexandre à la suite de la réaction de Twitter.

La licence BBC TV est désormais de 159 £ par an (Image: GETTY)

Elle a écrit: «De charmants téléspectateurs @haveigotnews, pas de manque de respect pour la langue galloise, je vous assure… ou mes compatriotes celtes.»

Cependant, M. Armstrong n’a pas reconnu ses commentaires publiquement depuis la diffusion de l’émission.

Le mois dernier, le directeur général Tim Davie a averti que la BBC était actuellement confrontée à un “risque important” et n’avait “aucun droit inaliénable d’exister”.

Il a ajouté que la société doit «évoluer pour protéger» son public.

Tim Davie a averti que la BBC était actuellement confrontée à un “risque important” (Image: GETTY)

M. Davie a déclaré: «Si les tendances actuelles se poursuivent, nous ne nous sentirons pas suffisamment indispensables pour tout notre public.

“Nous devons évoluer pour protéger ce que nous chérissons.”

Express.co.uk a contacté la BBC pour un commentaire.