BBC news: La couverture télévisée des Jeux olympiques de Tokyo a été abandonnée par une société malgré ITV | Royaume-Uni | Nouvelles

Tokyo 2020 : les JO bousculés par Bill Maher

Cet article contient des liens d’affiliation, nous pouvons recevoir une commission sur les ventes que nous en générons. Apprendre encore plus

La couverture des Jeux olympiques de Tokyo a été critiquée, la BBC s’excusant après avoir raté des moments clés comme la médaille d’argent de Kye Whyte pour l’équipe GB. Contrairement aux jeux de Londres et de Rio, la société ne peut diffuser que deux événements en direct à la fois.

La couverture est partagée avec le diffuseur non terrestre Discovery, qui a conclu un accord paneuropéen de 920 millions de livres sterling avec le Comité international olympique (CIO) pour les droits de télévision.

En 2016, Discovery a signé un accord avec la BBC, acceptant de s’associer à la société.

Cet accord couvre les Jeux olympiques d’été de 2020 et 2024, ainsi que les jeux d’hiver de 2018 et 2022.

En vertu de la loi britannique, une partie de cette couverture doit être diffusée à la télévision gratuite.

La BBC ne peut diffuser que deux événements en direct à la fois des jeux de Tokyo (Image: GETTY)

La BBC s’est excusée après ne pas avoir montré la médaille d’argent de Kye Whyte en direct à la télévision (Image: GETTY)

Selon le Daily Telegraph, la BBC « a rendu l’intégralité des collants de télévision aux Jeux olympiques de cet été pour éviter de perdre les futurs Jeux, presque certainement à ITV ».

La décision aurait été prise lorsque Lord Hall était le directeur général de la société.

Dans une déclaration de 2016, publiée après l’accord final, Lord Hall a salué l’accord avec Disney.

Il a commenté : « Bien que la BBC ait dû prendre des décisions financières difficiles, ce partenariat souligne notre engagement à rendre le sport de classe mondiale accessible à tous. »

LIRE LA SUITE: Rishi Sunak a mis en garde contre les conséquences « dommageables » de la suppression du triple verrouillage des retraites

La BBC a signé un accord avec Discovery pour couvrir les Jeux olympiques (Image: GETTY)

Un porte-parole de la BBC a défendu la couverture de la société.

S’adressant à Express.co.uk, ils ont déclaré: «Le CIO a vendu les droits des Jeux olympiques de 2022 et 2024 à Discovery et, par conséquent, nous devions conclure un accord global garantissant que les Jeux olympiques restent sur la BBC.

“Avec plus de 500 heures de couverture en direct et plus d’heures BBC One que jamais auparavant, ainsi qu’un rattrapage de 24 heures et des droits radio et numériques étendus, nous avons sécurisé une offre complète pour un public qui a déjà été regardé par plus de 26 millions de personnes. “

La BBC a présenté des excuses après que sa couverture n’ait pas montré que le Britannique Kye Whyte remportait une médaille d’argent dans l’épreuve masculine de BMX.

A NE PAS MANQUER

Michael Johnson affirme que « la Grande-Bretagne récompense la médiocrité » en athlétisme [SHOCK]

La BBC devrait-elle perdre les Jeux olympiques alors que la colère grandit face à la couverture de Tokyo 2020 ? [POLL]

‘Je veux juste rentrer à la maison!’ Fraser-Pryce est parti en train de perdre pour rivaliser [OLYMPICS]

Kye Whyte en compétition sur son vélo BMX (Image: GETTY)

Emma Wilson a remporté une médaille de bronze pour l’équipe GB (Image: GETTY)

Au lieu de cela, les téléspectateurs ont vu les faits saillants de la boxe, les exploits de M. Whyte n’ayant été diffusés en direct à la télévision que plus tard.

Le présentateur de la BBC, JJ Chalmers, a commenté : « Nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir pu montrer la course de Kye Whyte en direct sur BBC One.

« C’était sur le bouton rouge, mais il y a eu un petit problème de timing.

« Il y a aussi eu des retards dans le calendrier.

Tokyo 2020 : « De grands espoirs » pour les sprinteurs britanniques aux Jeux olympiques

“Nous savons qu’il obtient une médaille d’argent, mais voici comment il l’a fait.”

Dimanche, l’équipe GB a remporté deux autres médailles d’or, portant leur total à huit.

Les médailles d’or sont venues de deux nouvelles épreuves de relais mixtes, amenant la Grande-Bretagne au sixième rang du tableau général des médailles.

La Grande-Bretagne a affronté l’Irlande au hockey samedi (Image: GETTY)

Des médailles de bronze ont également été remportées par Emma Wilson et Karriss Artingstall, respectivement marin et boxeur britanniques.

Cependant, la sprinteuse britannique Dina Asher-Smith a été contrainte de se retirer de la finale du 200 m en raison d’une blessure.

Au total, l’équipe GB a remporté 28 médailles à Tokyo jusqu’à présent, y compris sa meilleure performance dans la piscine depuis 113 ans.