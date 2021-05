BBC news: La demande de suppression des frais de licence car «le public rejette» les «attaques biaisées» de Beeb | UK | Nouvelles

La baronne Hoey a déclaré que le Parti travailliste avait subi un désastre électoral en perdant l’élection partielle de Hartlepool au profit des conservateurs et de nombreux sièges au conseil. D’autres résultats d’Ecosse, du Pays de Galles, de Londres et d’autres conseils anglais sont attendus tout au long de vendredi et pendant le week-end.

La baronne Hoey a tweeté: «Attendez-vous à ce qu’il y ait beaucoup de misère [at] BBC News aujourd’hui et parmi tant de journalistes que toutes leurs attaques et insinuations biaisées contre Boris Johnson n’ont pas fonctionné.

«La critique est une chose mais leur ton dérisoire et méchant a été rejeté par le public.

«Il est temps de mettre fin aux frais de licence!»

C’est une obligation légale au Royaume-Uni de payer les frais de licence, qui financent la BBC, si vous souhaitez regarder la télévision en direct.

Cela coûte 159 £ pour une licence couleur ou 53,50 £ pour l’option noir et blanc.

La BBC réfute fermement les affirmations que sa production est politiquement partisane.

Les directives de la société stipulent: «La BBC s’est engagée à atteindre l’impartialité requise dans toutes ses productions.

«Cet engagement est fondamental pour notre réputation, nos valeurs et la confiance du public.»

En 2020, la campagne «Defund the BBC» a été lancée pour exiger que le non-paiement de la redevance soit dépénalisé.

Le groupe a attiré plus de 100 000 followers sur Twitter et 32 ​​000 likes sur Facebook.

La BBC a été critiquée après que certaines personnes aient reçu des lettres d’autorité de délivrance des licences menaçant de poursuites judiciaires pendant la pandémie de coronavirus.

L’un d’eux a déclaré: «Attention, vous enfreignez la loi de 2003 sur les communications.

«Vous devez vous attendre à une visite des agents d’exécution.»

En réponse, Rebecca Ryan, la directrice de campagne de Defund à la BBC, a dénoncé une «campagne d’intimidation».

Elle a commenté: «Je pense que c’est vraiment honteux. Leurs communications sont parmi les pires.

«Beaucoup de gens veulent annuler leur licence, mais ils continuent de le payer parce qu’ils sont intimidés.

«Ils ne veulent pas financer cela, mais ils ne veulent pas être harcelés.

«Et même s’ils ne regardent pas la BBC ou n’ont pas de télévision, ils paient quand même parce qu’ils ne veulent pas être harcelés.»

La BBC a été contactée par Express.co.uk pour commentaires.