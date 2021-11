BBC news : Laura Kuenssberg révèle que le Royaume-Uni craint les retombées de l’article 16 dans la querelle de l’UE | Politique | Nouvelles

Le Royaume-Uni a refusé à plusieurs reprises d’exclure l’activation de l’article 16 – et donc la suspension de certaines parties du controversé protocole d’Irlande du Nord. Le ministre du Brexit Lord David Frost et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic ont conclu le dernier cycle de pourparlers post-Brexit sur l’Irlande du Nord sans faire de percée significative.

Le protocole a été créé pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande en maintenant Belfast dans le marché unique de l’UE – mais les syndicalistes disent que cela a créé une barrière commerciale entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Les responsables britanniques affirment que l’UE fait un excès de zèle dans la mise en œuvre des règles douanières, qui ont déjà menacé de déclencher une guerre commerciale sur les viandes réfrigérées et les fournitures médicales.

L’UE a depuis répondu à ses demandes en proposant des plans visant à réduire les contrôles de 80 % des marchandises en Irlande du Nord – mais le Royaume-Uni soutient que cela ne va pas assez loin et a également appelé à la suppression de la Cour de justice européenne dans tous les cas. des disputes.

Lord Frost a menacé de déclencher l’article 16 depuis qu’il a publié une liste des demandes du Royaume-Uni dans un Command Paper en juillet.

La mesure d’urgence pourrait suspendre des parties importantes du protocole ainsi que les régimes douaniers et les règles de TVA.

Un ministre du cabinet a déclaré au rédacteur en chef politique de la BBC : « Les mécanismes ne sont pas controversés, la décision difficile est de savoir jusqu’où vous voulez aller. »

Pendant ce temps, un autre diplomate se méfiait davantage de l’impact de la décision.

Ils ont déclaré à Mme Kuenssberg que le déclenchement de l’article 16 serait « perdre, perdre, perdre » et pourrait provoquer « une rupture totale de confiance et un gel profond des relations » entre Londres et Bruxelles.

L’article 16 du protocole d’Irlande du Nord peut être appliqué unilatéralement par l’une ou l’autre des parties si l’accord sur le Brexit entraîne des « difficultés économiques, sociétales ou environnementales ».

LIRE LA SUITE: Brexit Live: Frost donne à l’UE un délai de trois semaines



Mme Kuenssberg estime qu’il est désormais « inévitable » que la mesure de dernier recours sera utilisée.

Elle a écrit : « L’admission que l’équipe de Boris Johnson croyait qu’il y avait quelque chose de sérieux dans l’accord pour commencer n’a pas exactement mis l’UE dans l’ambiance du compromis.

«Et ce sur quoi Bruxelles a été disposée à bouger jusqu’à présent n’a pas suffi à satisfaire le n ° 10.

« Pour des raisons politiques et pratiques donc, il semble presque inévitable qu’à moins que l’Union européenne ne change sa position de manière significative, et bientôt, que le Royaume-Uni déclenche l’article 16. »

Mme Kuenssberg a également suggéré que des pourparlers étaient en cours pour lancer le processus « au début de la semaine prochaine », mais il est entendu que les ministres ne le feraient que s’ils étaient convaincus qu’ils disposaient de preuves suffisantes pour prouver que cette décision était nécessaire.

Elle a ajouté: « Sans devenir trop technique, le déclencheur pourrait se terminer par des pourparlers grincheux s’étalant sur de nombreux mois avec beaucoup de politique mais peu de changements dans la pratique. »

Après la dernière série de discussions vendredi après-midi, M. Sefcovic a déclaré que « de sérieux progrès » étaient nécessaires dans les négociations, mais a insisté sur le fait qu’il y avait eu un « changement de ton » de la part du Royaume-Uni.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré qu’il y avait encore des « lacunes importantes » et a noté que l’utilisation de l’article 16 restait une « partie légitime des dispositions du protocole ».

Il a déclaré: « Lord Frost a noté qu’il restait des écarts importants à combler entre les positions du Royaume-Uni et de l’UE.

« Il a noté que, comme indiqué à la Chambre des Lords le 10 novembre, le Royaume-Uni préférait toujours trouver une voie consensuelle, mais que les garanties de l’article 16 faisaient légitimement partie des dispositions du protocole.

« Lord Frost a également souligné la nécessité de traiter l’ensemble des problèmes que le Royaume-Uni avait identifiés au cours des discussions, si une solution globale et durable devait être trouvée qui soutenait l’accord de Belfast et était dans le meilleur intérêt de l’Irlande du Nord.

« Dans ce contexte, bien que les discussions aient été menées jusqu’à présent dans un esprit constructif, Lord Frost a souligné que pour progresser, il était important d’apporter une nouvelle énergie et un nouvel élan aux discussions. »