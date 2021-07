BBC news: Laura Kuenssberg risque de déclencher la panique à Westminster avec l’interview de Cummings | Politique | Nouvelles

in

Dominic Cummings : L’interview sera diffusée mardi soir à 19h sur BBC Two et BBC iPlayer. La BBC a partagé un court teaser de l’interview sur Twitter, montrant divers clips de M. Cummings courant du 10 Downing Street, ainsi que Boris Johnson exhortant les gens à « rester chez eux » au début de la pandémie. Le clip de 30 secondes se termine avec M. Cummings et la rédactrice politique de la BBC, Mme Kuenssberg, se faisant face en préparation de l’interview, dans laquelle elle dit: “Dominic Cummings, vous n’avez jamais parlé comme ça auparavant.”

Parallèlement à ce clip partagé sur Twitter, la BBC a écrit: “Dans une émission spéciale exclusive @BBCNews, @BBCLauraK interviewe Dominic Cummings sur son rôle au gouvernement pendant la pandémie, sa relation avec le Premier ministre et son rôle dans le Brexit.

“Dominic Cummings: L’interview / Mardi à 19h / BBC iPlayer et BBC Two.”

La BBC a publié un deuxième court teaser quelques heures plus tard, qui montre Mme Kuenssberg en train de dire: “Vous avez perdu la dispute. Vous avez perdu votre emploi.

« C’est une vengeance, n’est-ce pas ?

Le court clip se termine avec M. Cummings prêt à répondre à cette question cruciale du rédacteur politique de la BBC.

Mme Kuenssberg a depuis retweeté le message de la BBC sur sa propre page Twitter.

Plusieurs personnes se sont rendues sur Twitter pour répondre au message concernant l’interview explosive de M. Cummings, et beaucoup ont en fait fustigé Mme Kuenssberg.

Une personne a déclaré: “Alors, cette Laura tente-t-elle un travail de démolition sur Cummings au nom du Premier ministre? Je préférerais voir Emily Maitlis faire l’interview.

“Et n’oubliez pas son rôle dans la campagne mensongère du Brexit.

“Malheureusement, les aveux arriveront bien trop tard pour réparer les dommages causés.”

Un autre a ajouté: “Espérons que vous avez posé les questions difficiles et que vous n’avez pas édité des trucs anti-gouvernementaux. Nous devons entendre sa vérité.”

M. Cummings était auparavant directeur de la campagne Vote Leave dans la perspective du référendum sur le Brexit en juin 2016 avant de devenir le conseiller principal de M. Johnson.

Mais il a radicalement quitté ce rôle en novembre dernier au milieu des informations faisant état d’une dispute majeure avec le Premier ministre.

Depuis lors, M. Cummings a fustigé à plusieurs reprises la gestion par le gouvernement de la pandémie de Covid.

Cela l’a amené à témoigner de nombreuses heures devant le comité de la santé et des services sociaux et le comité des sciences et de la technologie de Commons, tandis qu’il a également écrit plusieurs articles de blog détaillant davantage les lacunes perçues.

Au cours de son témoignage explosif, l’ancien assistant en chef du Premier ministre a déclaré que lui et le gouvernement étaient tombés « désastreusement en deçà des normes auxquelles le public est en droit de s’attendre », avec son ancien patron et maintenant le secrétaire à la Santé Matt Hancock qui a été vivement critiqué. .

M. Cummings lui-même a été examiné au microscope lors du premier verrouillage national lorsqu’il a été accusé d’avoir enfreint les restrictions en se rendant à Durham fin mars 2020.

Cela l’a vu faire une déclaration publique à la nation depuis le jardin du 10 Downing Street quelques semaines plus tard.