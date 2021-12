BBC news: le diffuseur subit un contrecoup alors que Keir Starmer se voit attribuer un créneau horaire | Royaume-Uni | Des nouvelles

BBC One diffusera un message de réponse Covid préenregistré du leader travailliste avant The One Show à 19 heures. Cela survient 23 heures après que le Premier ministre a prononcé un discours télévisé pour dire aux Britanniques que le gouvernement accélérerait le programme de rappel de vaccins au milieu des craintes d’un « raz-de-marée d’infections à Omicron ».

Mais, la décision de la BBC d’accorder du temps d’antenne au chef de l’opposition a déclenché une réaction furieuse de certains sur Twitter.

Un utilisateur a qualifié la décision de « ridicule », tandis qu’un autre a déclaré qu’il s’agissait d’une « diffusion politique gratuite du parti ».

Un utilisateur, @Leftwinger_11, a écrit : « La BBC qui donne à nouveau du temps d’antenne à #keirrstarmer, à des années d’une élection ‘en réponse’ au discours de Johnson, est ridicule.

Un autre, @tim_moose a déclaré : « La BBC donne une émission politique gratuite pour les partis ? Qui aurait pensé que @Keir_Starmer devrait s’opposer au plan B qui affecte les travailleurs, mais ne le fait pas. Pauvre. »

Un troisième, @AhoFrank a déclaré : « C’est juste étrange. C’est en collaboration avec la BBC. C’est incroyable à quel point ils essaient de nous enfoncer Starmer dans la gorge.

Un quatrième, @potter2207 a écrit : « Sérieusement, qui pense @Keir_Starmer qu’il est ? Pourquoi devrait-il « s’adresser à la nation » ? Et pourquoi la @BBC lui donne-t-elle la plate-forme pour le faire ? Il n’est qu’une piètre imitation d’un chef de l’opposition, sans le droit de faire ça.

Pendant ce temps, @whmicha6 : « Pourquoi Keir Starmer s’adresse-t-il à la nation ce soir sur la BBC ? La dernière fois que j’ai regardé, il est le chef de l’opposition et non le Premier ministre du Royaume-Uni, ce qu’il a à dire n’a pas d’importance.

La BBC financée par les contribuables est liée par des règles d’impartialité strictes et donne souvent aux partis d’opposition la plate-forme pour répondre aux annonces majeures du gouvernement.

Le Premier ministre a déclaré: « Ne commettez pas l’erreur de penser qu’Omicron ne peut pas vous faire de mal, ne peut pas vous rendre, vous et vos proches, gravement malades.

« Nous avons déjà vu le nombre d’hospitalisations doubler en une semaine en Afrique du Sud et nous avons actuellement des patients atteints d’Omicron ici au Royaume-Uni. À ce stade, nos scientifiques ne peuvent pas dire qu’Omicron est moins grave. »

Il a ajouté : « Nous devons donc agir maintenant. Aujourd’hui, nous lançons la mission nationale de rappel d’urgence Omicron, contrairement à tout ce que nous avons fait auparavant dans le programme de vaccination, pour être boosté maintenant. »

Sir Keir a déjà déclaré que le parti travailliste soutiendrait les mesures pour passer au plan B, qui verra le port du masque déployé dans davantage d’endroits et les passes de Covid dans certains lieux.

S’exprimant lors du Andrew Marr Show, Sir Keir a déclaré: «Je ne soutiens pas le gouvernement mardi, je soutiens le NHS et le public.

«Et si vous regardez la science par rapport à Omicron, la nouvelle variante, il y a une réelle inquiétude que nous puissions être dans une situation où le nombre de cas double en une période aussi courte que deux jours.

« Maintenant, je comprends que les gens disent, eh bien, cela n’a pas encore conduit à une augmentation des hospitalisations et des décès, mais le volume de cas est très, très préoccupant, et c’est le plus important dans mon esprit.

« Donc, je ne soutiens pas le Premier ministre mardi, je soutiens notre NHS et je soutiens le public par rapport à cette pandémie. »