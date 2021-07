BBC news: le salaire de 1,36 million de livres sterling de Lineker montre qu’on ne peut pas faire confiance à la société, selon un militant | Royaume-Uni | Nouvelles

Frais de licence de la BBC : les plus de 75 ans en ont « assez », déclare un militant

Et Rebecca Ryan, directrice de campagne de Defund the BBC, a déploré le fait que la nouvelle soit arrivée à un moment où les retraités de tout le pays étaient poursuivis pour leurs frais de licence de 159 £ par an – avec une action en justice en option. Le rapport annuel de la BBC pour 2020/21 a montré qu’elle avait réduit de 10 % sa masse salariale pour les meilleurs talents, après que certains de ses plus grands noms ont accepté de réduire leurs salaires ou de démissionner.

Cependant, malgré une réduction de salaire de 400 000 £, l’ancien attaquant anglais Lineker – vu par des millions de personnes hier soir lors de la couverture de la victoire de l’Italie aux tirs au but contre l’Espagne en demi-finale des Championnats d’Europe – porte toujours 1,36 million de livres sterling par an.

Pendant ce temps, Naga Munchetty, présentatrice de BBC Breakfast, a vu son salaire annuel augmenter de 30%, passant de la fourchette de 195 000 £ à 199 999 £ à 255 000 à 259 999 £.

Les personnes de plus de 75 ans étaient auparavant exonérées des frais de licence – mais les modifications apportées aux règles signifient que seules les personnes bénéficiant d’un crédit de pension sont exclues du paiement, le délai de grâce à la suite de la pandémie de coronavirus expirant à la fin du mois.

BBC news: Gary Lineker gagne toujours 1,36 million de livres sterling par an (Image: GETTY)

Naga Munchetty a obtenu une augmentation de salaire de 30% (Image: BBC)

Mme Ryan a déclaré à Express.co.uk: “La révélation choquante que Naga Munchetty, qui s’est ouvertement moqué de la reine et de l’Union Jack en direct, a été récompensée par une augmentation de salaire de 30%, alors que de nombreux Britanniques ne savent pas s’ils vont avoir un travail vers lequel retourner s’est effondré comme un seau de malades du rhume.

« Pendant ce temps, se vanter de la réduction de salaire de Gary Lineker à 1,36 million de livres sterling pour 60 jours de travail montre à quel point le directeur général Tim Davie est complètement déconnecté des payeurs de droits de licence.

“Comme l’a dit Michael Portillo, ‘la BBC s’accroche à la redevance comme un ours polaire sur un morceau de glace en train de fondre’.

LIRE LA SUITE: Le Brexiteer sauvage le chef de l’UE «absurde» Sefcovic après une menace légale

Gary Lineker est à la tête de la couverture de l’Euro 2020 de la BBC (Image: BBC)

La BBC est toujours une organisation profondément gaspilleur qui a refusé d’évoluer avec ses concurrents Rébecca Ryan

« Réduire les salaires de quelques hauts salariés, parce qu’ils ont abandonné une émission ou deux, n’empêchera pas l’inévitable tsunami qu’est la mort de la télévision en direct.

“Cela n’apaisera pas non plus le sentiment croissant dans le pays que la redevance est obsolète et injuste, et que les pratiques de collecte de la BBC sont discriminatoires, les femmes et les personnes vulnérables étant poursuivies de manière disproportionnée.”

Mme Ryan a déclaré: «La BBC a extrait plus de 250 millions de livres sterling de Britanniques âgés pendant une pandémie et nous devrions être impressionnés par une réduction des coûts de personnel de 14 millions de livres sterling?

“La BBC est toujours une organisation profondément gaspilleuse qui a refusé d’évoluer avec ses concurrents.”

A NE PAS MANQUER

La grossesse d’EastEnders secoue Square alors qu’une résidente bien-aimée reçoit des nouvelles de son bébé? [INSIGHT]

La BBC gagne 250 millions de livres sterling après avoir forcé les plus de 75 ans à payer des frais de licence [REVEAL]

Un expert de Antiques Roadshow dévoile la valeur étonnante de l’art d’Anna Airy [SPOTLIGHT]

Tim Davie, directeur général de la BBC (Image : GETTY)

La tristement célèbre interview de Martin Bashir avec la princesse Diana a été citée par Mme Ryan (Image: GETTY)

La société avait montré à de nombreuses reprises, plus récemment avec la controverse entourant les méthodes utilisées par Martin Bashir pour obtenir son entretien explosif avec le prince Diana, qu’on “ne peut pas lui faire confiance pour marquer ses propres devoirs”, a affirmé Mme Ryan.

Elle a ajouté: “Il doit donc être transféré dans le secteur privé où il peut être tenu responsable par des clients consentants, et non soutenu par des Britanniques réticents et contraints.”

S’exprimant hier, le député conservateur Julian Knight, président du Comité du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS), a déclaré: “Il est heureux que certains des meilleurs revenus de la BBC aient accepté des” réductions significatives “de leurs salaires cette année. Pourtant. malgré une baisse de salaire, Gary Lineker gagne toujours 1,36 million de livres sterling.

“Il reste un manque de transparence préoccupant car un certain nombre de stars les mieux rémunérées sont payées par les studios de la BBC et leurs salaires n’apparaissent pas ici.

Comparaison des redevances TV européennes (Image : GETTY)

« Claudia Winkleman fait partie de ceux qui manquent à cette liste malgré son travail pour Radio 2 et sa présentation Strictly. »

M. Knight a déclaré: “Sans aucune indication quant à savoir si ces revenus ont augmenté ou diminué, les payeurs de droits de licence n’ont que la moitié de l’image pour savoir s’ils en ont pour leur argent.

“Il est temps pour la BBC de s’engager à une transparence totale sur sa facture de talents et d’abandonner l’approche de la fumée et des miroirs.”

Le rapport couvre les six premiers mois du mandat du directeur général de la BBC, Tim Davie.

Julian Knight (Image : GETTY)

Il a déclaré: “La BBC a fourni un contenu et une valeur exceptionnels au public dans des circonstances extraordinaires cette année. Je suis fier de tout ce que nous avons accompli pour informer, éduquer et divertir la nation en nombre record pendant la pandémie.

“La BBC répond à la concurrence mondiale et à la pression sur nos finances.

«Mais nous savons que nous devons faire beaucoup plus pour garantir que les payeurs de redevances à travers le Royaume-Uni obtiennent le meilleur rapport qualité-prix de la BBC, pour maintenir leur confiance et fournir un service dont ils ne peuvent se passer.

“Je suis absolument concentré sur la réalisation des réformes dont nous avons besoin pour garantir que la BBC soit en mesure d’offrir à tous les publics le meilleur service possible à l’avenir.”