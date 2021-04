BBC news: Les Britanniques FURIOUS alors que la BBC enquête sur le langage de certaines mères | UK | Nouvelles

Frais de licence de la BBC: l’appelante dit qu’elle « ne paiera plus »

Le programme humoristique, qui a été diffusé de 1973 jusqu’à sa troisième série en 1978, puis est revenu en 2016 pour une émission spéciale de Sports Relief, a suscité l’offense de certains téléspectateurs pour une insulte homophobe. La BBC a enquêté sur une plainte d’un téléspectateur concernant la langue utilisée dans l’émission. Cependant, un chien de garde interne a décidé qu’il n’enfreignait pas les directives éditoriales.

Mais les lecteurs d’Express ont réagi avec fureur à la nouvelle en accusant le diffuseur de « gaspiller l’argent des frais de licence » sur l’enquête.

L’un d’eux a dit: « BBC pourquoi gaspillez-vous l’argent de votre licence pour cette stupide enquête? »

Un autre lecteur a ajouté: « Je ne me soucie pas vraiment du fait que quelques-uns soient offensés par un programme de comédie, éteignez-le si vous ne l’aimez pas. »

Un troisième lecteur n’a pas été clairement impressionné car ils ont dit: « Certaines personnes ont vraiment besoin d’avoir une vie. »

Les Britanniques sont furieux après l’enquête de la BBC Certaines mères font des « Ave ‘Em’ ‘(Image: GETTY)

Et une quatrième personne a simplement écrit: « Nonsense ».

L’épisode qui a déclenché la plainte impliquait Frank Spencer disant: « Je suis le chef des lutins, je suis l’ami de tous les petits garçons et filles. »

« Oh non tu ne l’es pas, tu es ap ** f », a crié un garçon à Frank.

Frank a répondu: « Je vous demande pardon, bouchez vos oreilles! »

LIRE LA SUITE: La BBC « gaspille l’argent » des payeurs de droits de licence en lançant une enquête

La comédie a été diffusée de 1973 jusqu’à sa troisième série en 1978, puis est revenue en 2016 pour une Rel Sportive (Image: GETTY)

La société de radiodiffusion a également récemment été critiquée pour avoir poussé des vues «réveillées» alors que les rediffusions de la série humoristique des années 1970 sur iPlayer commencent maintenant par un message sur l’émission contenant un langage que certaines personnes peuvent trouver offensant.

L’émission suit le personnage de Norman Stanley Fletcher, joué par feu Ronnie Barker, alors qu’il purgeait sa peine de prison HM Slade à Cumberland,

Un des épisodes qui comporte un avertissement inclut M. Fletcher disant à une escorte de prison «vous devriez être Sidney Poitier» pour servir à la prison de Brixton à Londres.

Un autre épisode comprend lui un autre prisonnier appelé McLaren un «p ** f».

La BBC a déclaré sur iPlayer: «Porridge est une comédie classique qui reflète les normes de diffusion, la langue et les attitudes de son temps. Certains spectateurs peuvent trouver ce contenu offensant. «

Les lecteurs d’Express ont réagi avec fureur à la nouvelle en accusant le diffuseur de «gaspiller l’argent des frais de licence» (Image: GETTY)

Le diffuseur a déjà provoqué l’indignation de certains téléspectateurs en donnant le même avertissement à d’autres comédies britanniques populaires, notamment Blackadder et The Royle Family.

Un épisode de La famille Royle a été giflé avec un avertissement car il mettait en vedette le personnage classique de Ricky Tomlinson, Jim Royle, regardant l’émission de bricolage Changing Rooms.

Il a appelé l’hôte Laurence Llewelyn-Bowen un «garçon de Nancy» – avec des termes désobligeants similaires également utilisés dans d’autres épisodes.

Toby Young, secrétaire général de l’Union de la liberté d’expression, avait précédemment critiqué la BBC pour avoir donné aux programmes classiques un «avertissement de santé morale».

La société de radiodiffusion a également été récemment critiquée pour avoir poussé des vues «réveillées» (Image: GETTY)

Il a déclaré: «La BBC a été reprise par la secte« réveillée ». Ses dirigeants sont comme des généraux sorciers du 17ème siècle, constamment à la recherche d’hérétiques.

« Tous les programmes qui s’écartent de leur dogme idéologique étroit sont immédiatement giflés avec un avertissement de santé morale. » Quelqu’un doit leur rappeler que la Grande-Bretagne est le berceau de la démocratie parlementaire et que les titulaires de permis qui paient leur salaire croient en la liberté d’expression. «

L’année dernière, le directeur général de la BBC, Tim Davie, a promis de lutter contre les préjugés en adressant un avertissement sévère au personnel pour avoir partagé ses points de vue sur les réseaux sociaux.

Il a dit que les gens qui veulent être un « chroniqueur d’opinion ou un militant partisan sur les médias sociaux » ne devraient pas travailler à la BBC.

De nouvelles directives d’impartialité ont alors été introduites pour dire à tous les employés qu’ils doivent «toujours se comporter de manière professionnelle, traiter les autres avec respect et courtoisie à tout moment: suivre les valeurs de la BBC».

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a promis de réprimer les préjugés avec un avertissement sévère au personnel (Image: GETTY)

Les directives indiquaient également que le personnel avait également été averti de « se méfier des » préjugés révélés « ».

Cela peut se faire en utilisant des mentions J’aime ou en republiant d’autres articles, ou en « biais inféré » lorsqu’un message est impartial mais que la formulation vague permet aux lecteurs de déduire un biais là où il n’y en a pas.

En réponse à la plainte de Some Mothers Do ‘Ave’ Em, un porte-parole de la BBC a déclaré: « Les attitudes et le langage changent avec le temps et notre approche consiste à dire aux téléspectateurs quand une émission comprend quelque chose qui peut être offensant, inapproprié ou dépassé. »