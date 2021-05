BBC news: les patrons de la BBC ont été attaqués pour «négligence de la britannicité» après avoir abandonné le thème de Radio 4 | UK | Nouvelles

En 1978, Radio 4 a commencé chaque émission quotidienne avec un arrangement orchestral d’airs britanniques et irlandais traditionnels, qui ont été respectés et arrangés respectivement par Fritz Spiegl et Manfred Arlan. Cependant, le thème du Royaume-Uni a cessé d’être joué chaque matin en avril 2006 et a été remplacé par un point de presse et des prévisions d’expédition. Cependant, le journaliste Colin Brazier a récemment déterré l’appel au réveil classique, avant de se remémorer affectueusement en ligne comment l’arrangement représentait chaque nation du Royaume-Uni «également».

Il a écrit sur Twitter: «Pendant des décennies, Radio 4 a commencé chaque jour avec ce thème pour la Grande-Bretagne, un rendu musical de notre pays avec chaque nation représentée de manière égale.

“Il y a 15 ans, il a été abandonné par les patrons de la BBC dont l’attitude nous dit quelque chose sur la négligence de Londres à l’égard de la britannicité.”

Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à partager leur accord sur la décision “honteuse” de supprimer la chanson quotidienne.

Une personne a écrit: “Souvenez-vous bien – typiquement britannique.”

Un autre a ajouté: “C’est vraiment dommage.

“La tradition de la chanson folklorique des îles britanniques doit me faire connaître plus largement.”

Une troisième personne a également déclaré: «J’adorais écouter ça tôt tous les matins».

Un quatrième utilisateur de médias sociaux a ajouté: “Il n’y avait aucune raison de s’en débarrasser.”

Un certain nombre de députés ont également soumis des motions de début de journée sur l’annulation du thème.

Cela a abouti au premier ministre de l’époque, Tony Blair, à se voir poser une question à ce sujet lors des questions du premier ministre, où il a noté le “fort sentiment” ressenti au Royaume-Uni.

Et en signe de protestation, BBC Newsnight a présenté Jeremy Paxman a également joué le thème britannique pour mettre fin à son émission à plusieurs reprises.

Le contrecoup n’a pas dissuadé la BBC, le diffuseur ayant réagi en publiant un nouveau programme de Radio 4 qui remplacerait le thème.

M. Damazer a reconnu que le public était “bouleversé” par la décision.

Il a déclaré: «Je suis désolé qu’une partie du public soit contrariée par la suppression du thème britannique.

“Ils aimeront peut-être savoir que nous proposerons le thème du Royaume-Uni sous forme de flux sur le site Web de Radio 4, où il sera disponible à partir du vendredi 21 avril.”

Express.co.uk a contacté la BBC pour un commentaire.