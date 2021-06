BBC news : “Nous voulons des reportages impartiaux !” La BBC s’est moquée de la décision d’utiliser des accents locaux | Royaume-Uni | Nouvelles

La BBC a annoncé son intention d’introduire des voix off régionales “sur mesure” entre les programmes dans le but de faire en sorte que la société se sente moins centrée sur Londres. Les émissions de la BBC1 diffusées dans le nord-ouest, le nord-est, le Yorkshire et le Lincolnshire présenteront des annonces faites avec des accents locaux. Mais les utilisateurs des médias sociaux se sont beaucoup moqués des plans, plusieurs affirmant que cette décision montre que la BBC est toujours déconnectée de son public.

Des dizaines de personnes ont critiqué les plans sur Twitter, plusieurs soulignant que la BBC devrait plutôt se concentrer sur ses reportages.

Une personne a écrit : « Plus de conneries condescendantes de la BBC.

“Donnez-nous juste des reportages impartiaux. L’accent n’a pas d’importance.”

Une autre personne a déclaré: “C’est l’attitude, PAS l’accent qui compte! BBC News ne comprend toujours pas.”

Un troisième a écrit : « Si les gauchers condescendants de la BBC comprenaient les habitants du Nord, ils se rendraient compte qu’ils n’ont pas besoin que les radiodiffuseurs leur parlent « dans leur propre accent ».

“Ce sont des gens fiers qui portent veste et cravate dans le club.

“Ils veulent juste une BBC britannique patriotique.”

Une autre personne a déclaré: “Ils ne comprennent pas … les payeurs de licence veulent des reportages objectifs et impartiaux, sans accents locaux condescendants #DefundTheBBC.”

Le projet d’utiliser des accents régionaux a été annoncé par le directeur des nations de la BBC, Rhodri Talfan Davies.

Cette décision fait partie de l’initiative “à travers le Royaume-Uni” de la société.

M. Talfan Davies a déclaré: “Nous adaptons l’ambiance de la chaîne à davantage de domaines.”

Dans une interview avec Sky News, le patron de la BBC a été interrogé pour savoir si la décision était “un peu condescendante et superficielle”, mais il a nié cette affirmation.

Il a déclaré: “Ce serait superficiel si nous ne déplacions pas aussi radicalement notre attention sur la télévision en réseau – si je devais dire:” Donnons à BBC1 une voix du nord. “”

M. Talfan Davies a également révélé que des programmes tels que Newsnight de BBC2 et Today de Radio 4 seront diffusés dans différentes villes.

Il a déclaré: “Si nous vivons tous dans la bulle M25, cela a inévitablement un impact sur les choix éditoriaux que nous faisons.

“Je pense donc que cela fera une différence.”