BBC News réagit à la réaction de Witchell après les funérailles du prince Philip | Royal | Nouvelles

La BBC a répondu à un torrent de plaintes reçues à la suite des commentaires du correspondant royal Nicholas Witchell lors des funérailles du prince Philip. Au cours de la couverture en question, Witchell proposait une analyse et des commentaires alors que le prince Harry, la duchesse de Cambridge et le prince William étaient vus en train de parler alors qu’ils quittaient la chapelle St George. Il a dit “William se sent très déçu” et Harry “plein de ressentiment” avec d’autres commentaires sur le langage corporel. Mais ses propos ont provoqué une réaction féroce de la part des téléspectateurs qui ont déclaré qu’il était inacceptable d’offrir un tel commentaire. Les plaintes surviennent au milieu d’une réaction violente contre la couverture générale des funérailles par la BBC, qui a conduit à plus de 110 000 plaintes à Ofcom de la part de téléspectateurs enragés.

Alors que les Royals quittaient la chapelle St George après les funérailles et montaient la colline jusqu’au château de Windsor dans un changement de plan surprise, Nicholas Witchell a fourni une analyse pendant que Harry, Kate et William parlaient.

Il a dit: «Pour autant que l’on puisse comprendre, William se sent très déçu, déçu. Harry ressent du ressentiment.

«Quelle sorte d’interaction y a-t-il eu? Eh bien, pour autant que nous puissions le voir, l’interaction entre eux était minime alors qu’ils descendaient vers la chapelle.

Il a ajouté: «Il y a eu un engagement que nous avons vu là-bas alors qu’ils s’éloignaient après le service. Harry parlant à Katherine, William semblait plutôt réticent à s’engager au début.

JUST IN: Harry ne se réconciliera jamais avec sa famille tant qu’il sera avec Meghan, dit CAROLE MALONE

Mais ses commentaires ont déclenché une réaction féroce de la part des téléspectateurs que la BBC a diffusée ce matin.

Un e-mail disait: “ Pourquoi a-t-il été jugé approprié que Huw Edwards et Nicholas Witchell discutent et tentent d’analyser le “ langage corporel ” entre les princes Harry et William alors qu’ils retournaient au château?

Il a poursuivi: “Le pays tout entier est bien conscient des frictions en cours entre les deux princes, mais le mettre en évidence en ce jour solennel était à la fois inapproprié et honteux.”

Un autre e-mail furieux disait: “Au lieu de commentaires sensibles sur la journée et le service, il se concentrait entièrement sur la dynamique entre les princes William et Harry. Nick Witchell a eu le culot de spéculer et de lire ce qui se passait entre eux pendant la promenade derrière le Le cercueil de Duke. Toute la conversation était sordide, bon marché, irrespectueuse, insensible et carrément erronée. “

LIRE LA SUITE: Les retrouvailles de Meghan et Harry avec William et Kate sont peu probables

Plus tôt cette semaine, la BBC a également répondu aux 110000 plaintes que le régulateur de télévision OFCOM a reçues de la “ couverture générale ” que la BBC a diffusée au cours des jours de la mort du duc, qui a vu les règles de télévision changées en programmes couvrant la vie du prince Philip.

La BBC a déclaré sur son site: «Les funérailles de SAR le prince Philip, duc d’Édimbourg, ont été un événement important qui a suscité beaucoup d’intérêt tant au niveau national qu’international.

“Nous n’apportons pas de tels changements sans un examen attentif, et les décisions prises reflètent le rôle que joue la BBC en tant que diffuseur national pendant les moments d’importance nationale.”

Tom Bradby et la journaliste Julie Etchingham ont couvert les funérailles sur ITV, mais Channel 4 et Channel 5 ont choisi de diffuser une programmation régulière pendant les funérailles au lieu d’une couverture dédiée.