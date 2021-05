BBC News: Un bâtiment de la ville de Gaza s’effondre lors d’un reportage télévisé en direct après une frappe de missile israélienne | Monde | Nouvelles

Le journaliste arabe de la BBC Adnan Elbursh et son équipe de presse ont continué à faire des reportages en direct même après qu’un missile israélien a frappé un bâtiment derrière lui. Les grèves ont suscité des appels frénétiques du studio arabe de la BBC, le présentateur Mohamed Seif exhortant M. Elbursh à mettre fin à l’émission et à se mettre en sécurité s’il était “en danger”. Dans la vidéo, des tirs d’avertissement peuvent être entendus pendant le reportage télévisé en direct, incitant le journaliste à quitter rapidement l’écran et à se déplacer derrière la caméra.

Il continue de faire des reportages en direct alors même qu’un missile frappe le bâtiment Al-Shorooq en arrière-plan proche.

Au bout de quelques instants, le bâtiment s’effondre complètement dans un nuage de flammes et de fumée.

Le journaliste et son caméraman ont maintenu leur position en tant que présentateur Mohamed Seif a demandé s’ils étaient en sécurité.

M. Seif a dit: “Adnan, est-ce que ça va? S’il vous plaît, mettez fin au live si vous êtes en danger.”

JUST IN: La Chine effectue des exercices d ‘“ invasion de Taiwan’ ‘alors que Pékin émet un avertissement

Il a poursuivi: “Adnan? Je peux voir que les grèves sont juste en face de chez vous.”

M. Elbursh a répondu: “Le bâtiment s’est effondré, il a été démoli.”

M. Seif a ajouté: “J’espère que vous allez bien, il semble y avoir eu des coups de semonce et maintenant le bâtiment est totalement ciblé.”

Les frappes israéliennes ont jusqu’à présent tué au moins 137 personnes, dont 39 enfants, dans la bande de Gaza alors que les combats entrent dans leur sixième jour.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit discuter de la crise pour la première fois en public dimanche.

Vendredi, des manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu aux frontières d’Israël avec la Jordanie et le Liban voisins.

Cela intervient alors que les Palestiniens marquent aujourd’hui la Nabka, qui marque le lendemain de la création de l’État d’Israël le 14 mai 1948.

Cela a forcé des centaines de milliers de Palestiniens à fuir ou à être expulsés du pays.