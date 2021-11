BBC news : une ligne de parti pris éclate alors qu’Andrew Marr quitte le diffuseur après 21 ans | Royaume-Uni | Nouvelles

M. Marr s’est rendu sur Twitter pour annoncer la nouvelle de son départ après plus de deux décennies au sein de l’entreprise. L’homme de 62 ans a écrit : « Annonce personnelle. Après 21 ans, j’ai décidé de quitter la BBC.

« Je laisse derrière moi de nombreux souvenirs heureux et de merveilleux collègues.

« Mais à partir du Nouvel An, je déménage à Global pour écrire et présenter des émissions politiques et culturelles, et pour écrire pour des journaux. »

Il a poursuivi : « Je pense que la politique et la vie publique britanniques vont traverser une décennie encore plus mouvementée, et comme je l’ai dit, je suis impatient de retrouver ma propre voix.

« Je fais l’émission Andrew Marr tous les dimanches matins depuis 16 ans maintenant et c’est probablement plus que suffisant pour tout le monde! »

Mais la réaction a été quelque peu divisée, certains sur Twitter déclarant que M. Marr était partial envers certains partis.

@dornerk a tweeté: « Je vous souhaite bonne chance, Andrew, même si j’aurais aimé que vous ayez donné autant de temps aux conservateurs que les travaillistes. »

David Armstrong a balayé son parti pris en disant : « Au revoir. J’espère qu’ils vous remplaceront par un intervieweur impartial.

Tout n’était pas sombre pour M. Marr, certains lui envoyant des messages de bons vœux avant son départ.

« Tout le meilleur dans votre nouveau rôle chez Global. »

Edward Davey a tweeté : « Un respect et une admiration sans bornes pour vous, Andrew.

« Pas familier avec Global, mais chanceux pour eux.

« Merci pour votre érudition, votre intelligence et votre humanité sans limites. »

@UK_Centrist a fait un dernier coup à M. Marr alors qu’ils tweetaient: « J’espère que vous pourrez abandonner les préjugés de la BBC et redevenir un correspondant à moitié décent.

« Bonne chance quand même. »

Pippa Crerar, rédactrice politique du Daily Mirror, a tweeté : « Grosse nouvelle, Andrew !

« J’attendrai avec impatience de voir ce que vous ferez ensuite. »