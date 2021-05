BBC Newsnight: Carey Mulligan dénonce une décision «dévastatrice» alors que le financement de War Child est retardé | UK | Nouvelles

Le gouvernement britannique avait prévu de verser à l’organisation, War Child, 500 000 £ à partir de juillet de cette année dans le cadre d’un programme de contrepartie des dons. Il est désormais prévu pour avril 2022.

Mme Mulligan, une patronne de l’organisme de bienfaisance, a déclaré à BBC Newsnight: «Une nouvelle assez dévastatrice pour nous et pour War Child et pour les innombrables personnes qui ont donné leur temps et leur soutien et leur argent pour la campagne, sachant que c’était argent qui correspondrait livre à livre. »

Elle a ajouté: «Les gens ont vraiment creusé et ont vraiment donné de l’argent dans une période extrêmement difficile.

«Et cela a été fait avec cette promesse que leur argent irait plus loin, et nous sentons qu’une promesse a été rompue.

«Nous avons soutenu notre part de cet accord et, malheureusement, le gouvernement a choisi de revenir sur sa parole.»

Le directeur général de War Child, Rob Williams, a fait écho aux remarques de Mme Mulligan, qualifiant la décision de retarder le financement de «violation de la foi».

Il a déclaré à Newsnight: «Un retard d’un an est un désastre et c’est un grave manquement à la foi parce que toutes les personnes qui ont collecté des fonds en réponse à la promesse du gouvernement d’égaler l’argent ont été fondamentalement abandonnées.

“Alors que le gouvernement pourrait penser qu’un délai d’un an est une proposition raisonnable, le projet signifie que nous ne serons pas en mesure d’arrêter la traite d’environ trois mille enfants en Iran au cours des 12 prochains mois environ.”

En novembre dernier, le chancelier Rishi Sunak a confirmé son intention de réduire le budget de l’aide étrangère britannique de 4 milliards de livres sterling.

Cette décision faisait partie de son plan pour aider l’économie britannique à se redresser au milieu de la pandémie de coronavirus.