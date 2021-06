Sir John Redwood a exprimé sur Twitter son désir de voir la dernière série de restrictions de verrouillage levée ce mois-ci, affirmant que les ministres devaient « simplement s’y mettre ». Il a souligné le faible nombre d’infections à Covid et de décès déclarés chaque jour et a fait valoir qu’il était temps pour les Britanniques de revenir à la normale, malgré la présence de la variante indienne dans les communautés.

Mercredi, il a affirmé que la BBC lui avait demandé de participer à leur programme phare Newsnight pour discuter de la pandémie en cours.

Mais quelques heures après avoir accepté l’interview, il a affirmé que le Beeb l’avait coupé du panel d’invités lorsqu’il avait divulgué son point de vue sur le coronavirus et le verrouillage.

Le législateur conservateur s’est rendu sur les réseaux sociaux pour expliquer ce qui était arrivé à ses partisans.

Sir John a écrit : « Hier, la BBC m’a demandé de participer à Newsnight à propos de COVID-19.

“J’ai convenu d’une heure et du lien. Plus tard, ils ont voulu savoir plus en détail ce que je dirais.

“Ensuite, ils n’ont pas envoyé le lien comme moyen d’annulation. De toute évidence, j’avais de mauvaises opinions sur leur scénario. Encore une fois.”

Alors que certains de ses partisans se sont joints à lui pour critiquer le radiodiffuseur de service public, d’autres ont pris l’affaire à la légère.

Une personne a répondu : « Le travail de la BBC est de rapporter tous les faits, pas seulement ceux qui étayent leur agenda.

LIRE LA SUITE: BBC sauvage alors que le chef de l’AIE conclut que les frais de licence “ne sont pas adaptés à l’usage”

L’homme a tweeté: “Vos vues basées sur les poissons dans Covid ne sont pas particulièrement utiles.”

Le député conservateur a exhorté le gouvernement à faire avancer son plan visant à mettre fin à toutes les restrictions de Covid en Angleterre plus tard ce mois-ci.

Boris Johnson subit des pressions pour repousser la date du 21 juin après que plusieurs scientifiques ont émis des avertissements concernant le nombre croissant de cas de la variante indienne.

Le premier ministre et les membres de son cabinet ont déclaré qu’ils n’excluaient rien.

Ils prendront une décision sur l’opportunité de faire avancer le plan de la feuille de route le 14 juin.

Sir John a exhorté le gouvernement à ignorer les avertissements des scientifiques et à aller de l’avant à toute vapeur.

Il a souligné les derniers chiffres du monde entier qui montrent “50 pays avec plus de cas CV19 par million que le Royaume-Uni”.

Il a ajouté: “Les vaccins fonctionnent. Montrez également seulement 16 pays avec plus de décès par million”.

Et mardi, il a déclaré: “Continuez à assouplir le verrouillage. Les vaccins ont réduit les cas graves et les décès, c’est ce qui compte.”

On estime que les trois quarts des adultes au Royaume-Uni ont reçu leur première dose d’un vaccin Covid-19, selon les derniers chiffres.

Au total, 39 585 665 premières doses ont été délivrées depuis le début du déploiement de la vaccination il y a près de six mois.

C’est l’équivalent de 75,2 pour cent de toutes les personnes âgées de 18 ans et plus.

La BBC a été contactée pour commentaires.