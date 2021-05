BBC Newsnight: Joe Biden fait face à un «défi désespéré» dans les pourparlers de paix israélo-palestiniens | Monde | Nouvelles

Le conflit entre les deux nations s’est intensifié ces derniers jours avec plus de 113 décès enregistrés, dont 31 enfants. Plus de 550 ont été blessés. S’exprimant sur BBC Newsnight, Martin Indyk, envoyé spécial des États-Unis pour la paix au Moyen-Orient 2013-2014, a déclaré que le président Biden ne fera que stabiliser la situation actuelle et ne progressera pas vers la résolution du conflit à long terme.

Il a déclaré qu’en raison de «la flambée inattendue», M. Biden se concentrera sur «essayer d’obtenir un cessez-le-feu et de stabiliser la situation».

M. Indyk a déclaré que l’objectif de Biden devrait être de construire un «horizon politique pour les Palestiniens», mais a déclaré qu’il ne pensait pas «qu’il y aurait des efforts pour revenir à la table des négociations pour un accord de paix final».

Il a ajouté: “Je pense que c’est, dans les conditions actuelles, un défi sans espoir.”

L’armée israélienne affirme que des centaines de roquettes ont été tirées de Gaza vers divers emplacements tactiques et civils en Israël.

Le Hamas s’est attribué le mérite des lancements de roquettes qui ont été exécutés pour se venger des frappes aériennes israéliennes à travers la région.

Dans une lecture de l’appel décrivant la conversation entre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et Joe Biden, la Maison Blanche a déclaré que le président «condamnait les attaques à la roquette du Hamas et d’autres groupes terroristes».

M. Biden a également offert son «soutien indéfectible à la sécurité d’Israël et au droit légitime d’Israël de se défendre et de défendre son peuple, tout en protégeant les civils».

Jeudi, il a ajouté que la réponse d’Israël aux tirs de roquettes n’avait pas été une «réaction excessive significative».

“Je pense qu’il a évalué à la fois Netanyahu et Mahmoud Abbas, le président palestinien, et je pense que j’ai conclu à juste titre qu’il n’y avait pas d’accord de paix à conclure ici.”