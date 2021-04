BBC Newsnight: «La Chine ne tient jamais ses promesses» prévient un avocat des droits humains | Monde | Nouvelles

En tant que plus grand pollueur mondial, émettant presque le double des émissions de CO2 des États-Unis, les dirigeants mondiaux exhortent la Chine à cesser de construire des centrales électriques au charbon et à réduire d’urgence ses émissions. S’exprimant sur BBC Newsnight, Teng Biao, militant des droits humains et avocat, a évoqué la position de Pékin sur le changement climatique.

«La Chine ne tient jamais ses promesses», a déclaré M. Teng.

Il a allégué: «La Chine a signé et ratifié plus de 25 traités relatifs aux droits de l’homme, comme la convention contre la torture, – mais la torture est endémique. J’ai moi-même été torturé, alors comment pouvez-vous vous attendre à ce que la Chine tienne son engagement en matière de changement climatique. »

La nouvelle intervient alors que l’envoyé américain John Kerry se rend à Shanghai avant un sommet sur le climat organisé par le président Joe Biden cette semaine.

Les États-Unis ont exhorté la Chine à cesser de financer les entreprises charbonnières au pays et à l’étranger afin de réduire considérablement les émissions.

En retour, la Chine souhaite que les États-Unis investissent davantage en espèces dans les pays en développement pour obtenir des technologies propres.

Selon l’Organisation mondiale du commerce, la Chine est toujours considérée comme un pays en développement, ce qui a irrité l’ancien président américain Donald Trump.

S’adressant à CNN, M. Kerry a déclaré: «Nous avons de gros désaccords avec la Chine sur certaines questions clés, absolument. Mais le climat doit être autonome. »

Les scientifiques ont averti que, sans un accord conjoint entre les plus grands pollueurs du monde (Chine et États-Unis), il y a peu d’espoir d’éviter le changement climatique.

LIRE LA SUITE: La Chine envisage de s’emparer de l’Antarctique alors que le COVID-19 alimente le “ pas de diplomatie ”

M. Teng a continué à décrire les nombreuses violations des droits de l’homme commises par la Chine, déclarant: «Chaque fois que les États-Unis critiquent les violations des droits de l’homme en Chine, le gouvernement chinois dit:« Regardez votre pays, regardez votre racisme, regardez votre histoire, vous avez tué des Amérindiens ».

«C’est du whataboutisme politique; c’est vraiment trompeur.

«Le gouvernement chinois est en train de commettre un génocide au Xinjiang, et le gouvernement chinois rompt constamment son engagement international.»

Il a ajouté: «Le gouvernement chinois ne se soucie pas du changement climatique et ne se soucie pas des droits de l’homme.

NE MANQUEZ PAS:

La première ville forestière du monde à lutter contre le changement climatique en Chine [REVEAL]

HOT AIR: les États-Unis et la Chine SNUB pourparlers sur le changement climatique [INSIGHT]

La Chine obtient une aide britannique pour stimuler la fracturation [SPOTLIGHT]

«Pouvez-vous imaginer qu’un régime qui commet un génocide de masse se soucie vraiment du sort de cette planète?»