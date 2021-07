BBC Newsnight: La crise identitaire et politique du Labour est brutalement exposée – “Quel est le pitch?” | Royaume-Uni | Nouvelles

Simon Fletcher est un éminent stratège politique et militant de gauche, qui a occupé des postes de direction au sein du Parti. Il a conseillé les anciens dirigeants Ed Miliband et Jeremy Corbyn, ainsi que Sir Keir. M. Fletcher a également été chef de cabinet du maire de Londres Ken Livingstone de 2000 à 2008.

L’ancien conseiller est apparu dans l’édition de mardi soir de Newsnight, les travaillistes étant au bord d’une nouvelle défaite humiliante lors des prochaines élections partielles pour Batley et Spen, l’un de ses bastions du nord.

Au cours d’une discussion franche, il a admis que le manque de compréhension parmi le public de ce que représente le Parti travailliste était une pierre d’achoppement majeure.

Il a fait valoir que le Parti devait faire une “grande offre sur l’économie” s’il voulait jamais créer une coalition d’électeurs qui pourraient propulser le Parti au pouvoir.

Cependant, Mme Maitlis a souligné que les électeurs avaient déjà reçu une telle offre du gouvernement actuel.

Le journaliste de la BBC a déclaré: “Ils en ont eu un. Littéralement – vous connaîtrez les chiffres mieux que moi – le nombre de personnes qui ont littéralement vu leur salaire payé par le gouvernement en congé depuis huit à quinze mois. est gigantesque.

« Quelle offre sur l’économie le travailliste peut-il faire qui surpasse cela ? »

M. Fletcher a rétorqué que les problèmes systémiques auxquels l’économie britannique était confrontée n’avaient pas disparu et reviendraient dans le discours politique une fois la pandémie de Covid terminée.

“Ce que je dis vraiment, c’est que l’offre doit être plus grande et plus audacieuse – nous devons peindre la chose avec des couleurs beaucoup plus primaires. Nous ne devons pas laisser le public avec des points d’interrogation dans son esprit sur ce que représente le Parti travailliste .

“Nous sommes passés d’Ed à Jeremy à Keir, il est tout à fait raisonnable que le public veuille en savoir plus sur ce que représente le Parti travailliste compte tenu de ce changement dans la transition.”

Dans une réponse écrasante, le journaliste de la BBC a répliqué : « Mais le fait est que le Labour ne sait pas ce qu’il représente. Le simple fait de passer d’Ed à Jeremy à Keir comme vous diriez, nous montre peut-être une certaine crise d’identité au sein du Parti travailliste. lui-même.”