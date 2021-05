BBC Newsnight: La diplomatie entre l’Occident et l’Iran pourrait «faire disparaître la prise d’otages» | Monde | Nouvelles

L’officier supérieur du service extérieur américain a suggéré qu’une intervention diplomatique pourrait aider à résoudre les tensions entre l’Occident et l’Iran. M. Mull, qui a dirigé la promulgation par les États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien, a ajouté que la conclusion d’accords sur les intérêts communs des deux parties pourrait aider à «faire disparaître la prise d’otages».

«La clé pour résoudre les énormes problèmes qui existent entre l’Occident et l’Iran est d’essayer de lancer une sorte de processus diplomatique afin que nous puissions faire une évaluation plus honnête de leurs besoins … quels pourraient être les intérêts mutuels en commun … et là sont des intérêts mutuels communs entre l’Occident et l’Iran.

«Il y a la libre circulation de l’énergie à travers le golfe Persique, un Afghanistan stable, un Irak stable, etc.

«Et utilisez ce processus diplomatique pour instaurer la confiance et vous mettre au travail de manière constructive pour résoudre ces problèmes et, espérons-le, faire disparaître les prises d’otages.»

Les remarques de M. Mull interviennent après que les tensions de la semaine dernière entre les États-Unis et l’Iran ont atteint un nouveau sommet lorsque, selon la marine américaine, un navire de guerre américain a été contraint de tirer des coups de semonce sur des navires iraniens après une rencontre rapprochée dans le golfe Persique.

La marine américaine a déclaré que des bateaux iraniens avaient chargé deux navires de guerre américains dans le golfe Persique le 26 avril.

Cette décision a suscité des représailles américaines, un navire de guerre tirant des coups de semonce sur les bateaux iraniens.

Lors du quasi-accident – qui aurait pu entraîner une collision – la marine américaine a déclaré que les navires iraniens s’étaient éloignés à seulement «68 mètres» des deux navires américains à un moment donné.

Dans un communiqué, la marine américaine a déclaré qu’à 20 heures, le 26 avril, trois engins d’attaque côtière rapide (FIAC) de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne (IRGCN) «n’ont pas respecté la sécurité des autres navires».

Ils ont ajouté que les navires venaient «à proximité des navires de la marine américaine» dans les eaux internationales du nord du golfe Arabique.

La marine américaine a souligné que les navires se sont approchés du navire côtier de patrouille de la marine américaine USS Firebolt (PC 10) et du patrouilleur USCGC Baranoff (WPB 1318) de la Garde côtière américaine à une «distance inutilement rapprochée».

Il a ajouté que le point le plus proche de seulement «68 yards» des deux navires américains et après de multiples avertissements, Firebolt a tiré des coups de semonce, a ajouté l’US Navy.

Une déclaration disait: «Firebolt et Baranoff menaient des opérations de sécurité maritime de routine dans les eaux internationales au moment de l’incident.

«Les équipages américains ont émis de multiples avertissements via la radio de pont à pont et des appareils porte-voix, mais les navires de l’IRGCN ont poursuivi leurs manœuvres à courte portée.

L’équipage du Firebolt a alors tiré des coups de semonce, et les navires de l’IRGCN se sont éloignés à une distance de sécurité des navires américains.

