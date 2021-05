BBC Newsnight: La Grande-Bretagne doit se préparer à une «instabilité» sur la route hors du lock-out – prof | UK | Nouvelles

Le Professeur Adam Finn, membre du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation, a appelé à la prudence alors que les restrictions de verrouillage continuent de diminuer en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Il suggère que «l’incertitude» signifie qu’il est important «de jouer la sécurité et de ne pas se promener trop près du bord de la falaise».

La date importante de ce mois-ci est le 17 mai, troisième panneau de sortie de la feuille de route de Boris Johnson et point auquel les rassemblements en salle peuvent reprendre en Écosse et au Pays de Galles.

En Angleterre, la troisième étape permettra la reprise des rassemblements en salle sous la règle de six – ou un groupe plus large de jusqu’à deux ménages – et le retour de l’hospitalité en salle, comme les pubs, les restaurants, les cinémas, les théâtres, les musées et les galeries.

Il marque également le retour des performances en salle et des événements sportifs d’une capacité de 1 000 personnes, ainsi que des événements en plein air d’une capacité maximale de 4 000 personnes.

Les grands stades sportifs seront autorisés à accueillir jusqu’à 10 000 personnes – ou à être remplis au quart selon le chiffre le plus bas. Des mesures de test doivent être mises en œuvre pour les événements.

S’adressant à BBC Newsnight, le professeur Finn a déclaré que l’impact des vaccins augmente «semaine après semaine», mais estime que «trois incertitudes majeures» subsistent.

Il a souligné l’inquiétude des propriétaires d’entreprise qui ne voudront pas fermer après leur réouverture tant attendue.

Discutant des facteurs, le professeur Finn a déclaré: «L’un est les progrès futurs du programme de vaccination et comment cela se déroulera au cours des deux ou trois prochains mois, alors que nous achèverons le processus de distribution d’une dose à la population adulte.

«Le second est l’incursion de variantes virales qui pourraient être capables d’échapper à l’immunité – et je pense que la plus grande incertitude est de savoir comment les gens se comportent maintenant à mesure que l’ouverture se poursuit.

«Je pense que le début tombe [in cases] nous avons vu après le pic du 10 janvier étaient presque entièrement dus au verrouillage qui a été imposé au début de l’année.

«De plus en plus, nous constatons l’impact du vaccin dans un premier temps sur l’hospitalisation et maintenant de plus en plus sur la transmission du virus. Donc, nous sommes dans une bonne position parce que jusqu’à présent, le programme s’est très bien déroulé, il n’y a pas eu de gros blocages et, surtout, les gens se sont présentés en très grand nombre pour se faire vacciner, donc la couverture a été excellente. Je pense que les chiffres bas en sont le reflet.

«S’il y a une chose que nous avons apprise au cours des 14 derniers mois, c’est que la situation actuelle n’est pas un indicateur précis et précis de la façon dont les choses vont se passer dans deux ou trois mois, nous devons donc nous attendre à une certaine instabilité. aller de l’avant.

«Je ne pense pas que tout soit fini.

«Je ne veux pas peindre une image en noir, mais ce n’est pas encore fini. Il y a encore un grand nombre de personnes qui n’ont pas eu cette infection et qui n’ont pas encore eu la protection que le vaccin offrira – et tant que c’est le cas, il y aura place pour une transmission accrue.

«Nous ne visons pas à l’heure actuelle à immuniser une partie de la population infantile – seulement les adultes. Et il y a encore beaucoup d’adultes qui sont sensibles.

«Continuons, faisons-le soigneusement et essayons d’arriver à un point où nous ne continuons pas à avoir ces grandes vagues d’infections tous les quelques mois.»