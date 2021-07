BBC Newsnight: La mise au rebut des masques faciaux a « gâté » l’annonce de la feuille de route de Boris | Politique | Nouvelles

La maison de vente aux enchères de New York Guernsey’s a annoncé sa vente aux enchères A Century of Music, qui aura lieu le 15 juillet. Elle comprendra des articles très prisés du Festival de Woodstock, des guitares appartenant à Eric Clapton, Bo Diddley, Lynyrd Skynyrd et autres, et des pianos appartenant à Chick Corea […] More