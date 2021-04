BBC Newsnight: L’ancien président géorgien met en garde la Russie en vue d’une «intrusion massive en Ukraine» | UK | Nouvelles

Mikheil Saakashvili a demandé à Newsnight de la BBC s’il y avait un risque que les tensions conduisent à un conflit à grande échelle. Il a déclaré: «Je n’ai aucun doute sur le fait que Vladimir Poutine planifie une intrusion massive en Ukraine. La question est de savoir quand.

Le troisième président de la Géorgie a également souligné la vision de M. Poutine sur l’Ukraine, affirmant que le dirigeant russe la considérait comme une terre russe.

M. Saakashvili a déclaré: «Rappelez-vous, c’est lui qui a dit que l’Ukraine n’est pas un vrai pays, c’est un territoire.

«Donc, le territoire est là pour être récupéré.»

Les États-Unis se sont impliqués dans le conflit avec le président américain Joe Biden, exigeant un téléphone urgent avec son homologue russe.

Au cours de l’appel téléphonique, M. Biden a lancé un avertissement sévère concernant les actes d’agression en Ukraine.

M. Biden a indiqué “clairement que les Etats-Unis agiront fermement pour défendre leurs intérêts nationaux en réponse aux actions de la Russie”, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

En réponse, la Russie a demandé à Washington de rester en dehors de la Crimée.

M. Biden a demandé une réunion de paix pour élaborer un accord qui convient aux deux parties.

La Maison Blanche a publié une déclaration décrivant les points clés des conversations téléphoniques entre les deux dirigeants.

À propos des deux présidents, la communication indiquait: «Ils ont discuté d’un certain nombre de questions régionales et mondiales, y compris l’intention des États-Unis et de la Russie de poursuivre un dialogue de stabilité stratégique sur une gamme de maîtrise des armements et de questions de sécurité émergentes, en s’appuyant sur l’extension. du nouveau traité START.

«Le président Biden a également clairement indiqué que les États-Unis agiraient fermement pour défendre leurs intérêts nationaux en réponse aux actions de la Russie, telles que les cyber-intrusions et l’ingérence électorale.

«Le président Biden a souligné l’attachement indéfectible des États-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

«Le président a exprimé nos inquiétudes face à la soudaine montée en puissance de l’armée russe en Crimée occupée et aux frontières de l’Ukraine, et a appelé la Russie à désamorcer les tensions.

«Le président Biden a réaffirmé son objectif de construire une relation stable et prévisible avec la Russie conforme aux intérêts américains et a proposé une réunion au sommet dans un pays tiers dans les mois à venir pour discuter de l’ensemble des problèmes auxquels sont confrontés les États-Unis et la Russie.

