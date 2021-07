BBC Newsnight : Le chef du parti travailliste attaque les conservateurs sur le changement climatique – « Pas durable » | Politique | Nouvelles

in

Luke Pollard, qui a été promu à la tête du parti travailliste sous la direction de Jeremy Corbyn, a semblé parler de plans pour que le Royaume-Uni devienne net zéro. Le ministre fantôme n’a pas tardé à critiquer le programme climatique du gouvernement et a appelé les gens à « ne pas adhérer aux extraits sonores ».

M. Pollard a déclaré: «Le gouvernement manque ses objectifs en matière de changement climatique d’un pays.

« Vous ne le saurez pas en écoutant les ministres parce qu’ils présentent une image incroyablement rose sur l’ampleur des progrès ».

Le chancelier conservateur Rishi Sunak a récemment été interrogé par Andrew Neil de GB News sur le coût que la nouvelle facture d’énergie verte aura pour les ménages britanniques.

Sunak a eu du mal à répondre qui couvrirait le coût de 10 000 £ par maison que le zéro net apporterait aux ménages britanniques.

Sunak a eu du mal à répondre qui couvrirait le coût de 10 000 £ par maison que le zéro net apporterait aux ménages britanniques.

Des recherches menées par le cabinet comptable PwC ont révélé que les émissions de carbone du Royaume-Uni ont diminué de 3,7% chaque année et que la Grande-Bretagne a la plus forte réduction à long terme de la production de gaz à effet de serre de tous les pays au cours du 21e siècle.

En avril, le gouvernement britannique est allé plus loin dans ses engagements à atteindre le zéro net et a inscrit de nouveaux objectifs pour réduire les émissions de carbone de 78 % d’ici 2035.

Plus récemment encore, Number 10 a dévoilé son intention d’interdire la vente de nouveaux camions diesel et essence au Royaume-Uni d’ici 2040.

LIRE LA SUITE: Un propriétaire de bar britannique en Espagne fait exploser sa liste de voyages

L’Office for Budget Responsibility (OBR) indique qu’il en coûtera un total de 1 400 milliards de livres sterling sur 30 ans pour passer au zéro net d’ici 2050 et qu’environ les trois quarts de ce montant seront payés par les ménages et les entreprises.

Seulement 350 milliards de livres sterling devraient être couverts par le gouvernement.

Alors qu’il a dit qu’il pensait que nous devions être honnêtes sur le coût d’un net zéro, Pollard a ajouté : “Pour le moment, il n’y a pas un seul pays sur la planète qui en fait assez pour faire face à l’urgence climatique.”

Le parti travailliste a changé sa position sur le net zéro sous la direction de Sir Keir Starmer.

Alors que Starmer siégeait aux avant-postes de Corbyn en tant que secrétaire du Shadow Brexit et s’était engagé à atteindre le zéro net d’ici 2030 lors des dernières élections générales, il a décidé de supprimer l’engagement en 2020.

L’abandon de la politique du Green New Deal a été contesté par 24 députés de gauche du Parti travailliste, dont l’ancien chef Jeremy Corbyn et l’ancien chancelier de l’ombre John McDonnell, qui ont fait valoir que sa décision était malavisée.

Alors que la position du Parti travailliste a changé, Pollard a déclaré à la BBC qu’il était “gourmand” et a ajouté qu’il “croit au net zéro dès que nous pourrons l’obtenir”.