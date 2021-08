BBC Newsnight : Le député conservateur appelle le gouvernement à maintenir la hausse du crédit universel | Politique | Nouvelles

Le gouvernement aurait décidé que l’augmentation de 20 £ par semaine des paiements du crédit universel serait « éliminée » à l’automne. Mais lors d’une apparition dans l’émission Newsnight de la BBC, un député conservateur a appelé le numéro 10 à repenser la décision.

S’adressant à Kirsty Wark, Nigel Mills, député d’Amber Valley et membre du comité du travail et des pensions de la Chambre des communes, a déclaré qu’il souhaitait maintenir l’augmentation des paiements hebdomadaires du crédit universel jusqu’à la fin de l’exercice.

Il a déclaré: “Prolongons-le jusqu’à la fin de l’exercice, fin mars, et nous pourrons voir quelle est alors la situation pandémique et économique.”

En repensant à la décision prise par le numéro 10 d’augmenter l’augmentation plus tôt dans la pandémie, Mills a déclaré: «Je pense que nous devons continuer à faire valoir que le gouvernement a pris la décision dès le début de la pandémie que cette augmentation était nécessaire pour aider les gens à traverser la pandémie. »

Le député d’Amber Valley a ajouté: “Je pense que cela est probablement également nécessaire à long terme.”

Mills a averti que le plein effet économique de la pandémie n’a pas encore touché les poches de nombreux Britanniques et a affirmé que de nombreuses personnes pourraient être licenciées après la fin du régime de congé.

“Cette pandémie n’est pas encore terminée, les impacts économiques ne sont pas terminés, le marché du travail n’est pas revenu à la normale”, a-t-il déclaré.

“Mon instinct est que 20 £ ramènent le bien-être au bon niveau plutôt que de le rendre trop élevé.”

Les commentaires de Mills font suite à des spéculations selon lesquelles d’autres députés conservateurs pourraient faire pression sur le numéro 10 pour maintenir l’augmentation.

Steve Baker, l’éminent Brexiteer et député de Wycombe, a rejoint Mills pour exprimer son soutien à l’augmentation de 20 £.

La circonscription de Baker a été identifiée dans une étude de l’Université de Sheffield comme la zone la plus touchée par l’insécurité alimentaire.

Près de 30 pour cent des personnes ont du mal à accéder à la nourriture et 14 pour cent souffrent de la faim.

La Resolution Foundation a également déclaré que la réduction du taux pourrait mettre 700 000 enfants supplémentaires dans la pauvreté d’ici 2050.

On s’attend également à ce que de nombreux membres du Northern Research Group, composé de 50 personnes, contestent la décision du gouvernement de réduire l’augmentation hebdomadaire de 20 £.

Lorsqu’on lui a demandé combien de ses collègues conservateurs pourraient s’opposer à la décision du gouvernement, Mills a répondu : « Je pense qu’il pourrait y avoir un grand nombre de [Tory] Les députés qui votent pour maintenir ce relèvement jusqu’à la fin de l’exercice.

Malgré une certaine opposition de la part des arrière-bans conservateurs, il n’y aura pas de vote à la Chambre des communes sur le retour du crédit universel à son taux d’avant Covid.

Il a été estimé que le maintien de l’augmentation de 20 £ par semaine pourrait coûter à l’Échiquier jusqu’à 6 milliards de £ par an.

Cependant, Mills a suggéré que sa recommandation de six mois ne coûterait au plus que 3 milliards de livres sterling supplémentaires.

« Si le marché du travail s’améliore et que davantage de personnes retournent au travail et travaillent à plein temps et [getting] plus de salaire que les prestations réelles commencent à diminuer, donc je pense que la facture pourrait être bien inférieure aux 3 milliards de livres sterling pour les six mois », a-t-il déclaré.

« En fait, je ne pense pas que deux [or] deux milliards et demi, pour faire passer les plus pauvres de la société, ceux qui vivent des allocations, jusqu’à la fin de cette crise est une si grosse facture. »

Interrogé sur les augmentations potentielles d’impôts, il a déclaré: «Je pense que nous devrions d’abord aider les gens à traverser la pandémie, je pense en fait que nous avons probablement besoin de cette augmentation à long terme, que les réductions de bien-être de la dernière décennie sont probablement allées un peu trop loin et nous nous sommes retrouvés avec des gens qui n’ont pas assez pour vivre s’ils vivent uniquement sur les niveaux inférieurs du crédit universel.

« Il est possible de faire des augmentations et des réductions partout. »

Les statistiques officielles estiment que cinq millions de ménages britanniques ont reçu un crédit universel en février 2021.

Un bénéficiaire du crédit universel sur trois travaille également.