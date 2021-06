BBC Newsnight : le député conservateur déclare que le 21 juin n’est « pas clair » alors que les deux prochaines semaines sont « critiques » | Royaume-Uni | Nouvelles

La députée conservatrice de Newbury, Laura Farris, a mis en doute la levée prochaine de toutes les règles de verrouillage le 21 juin. Elle a déclaré à BBC Newsnight que les risques de suppression des restrictions étaient toujours en cours d’évaluation dans le “plus grand test” auquel la résilience du pays a été confrontée.

Elle a déclaré: “Je pense qu’il y a un jugement politique très difficile qui doit être atteint, et c’est le plus grand test de notre résilience nationale depuis le début de la pandémie.”

Mme Farris a également souligné les conseils du professeur Chris Whitty selon lesquels cinq semaines sont nécessaires entre chaque étape d’assouplissement du verrouillage – pour que Sage puisse «évaluer l’impact» de l’assouplissement du verrouillage.

Elle a ajouté: «Nous sommes ici, à mi-chemin entre le 17 mai et le 21 juin, et je pense que ce qui nous attend n’est pas clair.

“Mais je pense que les dix à 14 prochains jours seront essentiels pour déterminer si le 21 juin se déroule ou non comme prévu.”

Ses remarques font suite à l’avertissement de Boris Johnson concernant la poursuite des plans visant à assouplir les restrictions de Covid.

Independent Sage, un groupe de scientifiques qui travaillent ensemble pour fournir des conseils scientifiques au gouvernement britannique et au public, a déclaré que la poursuite des plans pourrait alimenter une augmentation des infections.

Vendredi, le groupe a publié une déclaration d’urgence, déclarant : « Nous assistons actuellement à une augmentation rapide des cas de COVID-19 en Angleterre.

«Les chiffres de Public Health England publiés le 3 juin suggèrent que la variante Delta s’est largement répandue au Royaume-Uni et continue de se propager, qu’elle a une infectiosité plus élevée que la variante circulante précédente et qu’elle est plus susceptible de provoquer des maladies et une hospitalisation.