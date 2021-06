BBC Newsnight : Le député conservateur rejette les protestations du DUP contre le protocole irlandais | Politique | Nouvelles

in

L’animatrice Emily Maitlis a ensuite demandé à Sammy Wilson, député du DUP d’East Antrim et whip en chef du parti à Westminster, de répondre.

Attaquant le rejet par M. Hoare des préoccupations du DUP concernant le protocole, il a attaqué la circonscription du député conservateur et a déclaré : des lois appliquées au nord du Dorset qui s’appliquaient à d’autres parties du Royaume-Uni.

« Si les nouvelles lois faites pour le nord du Dorset n’ont pas été faites par des politiciens du nord du Dorset, (si) elles ont été faites par des politiciens de Bruxelles… »

M. Hoare a rétorqué: « Sammy, tout ce que je dirais, c’est que si les entreprises et les agriculteurs de ma circonscription, qui le souhaitaient peut-être, avaient la possibilité d’accéder au marché intérieur du Royaume-Uni et au marché unique de l’UE. , ils te mordraient la main, ils me mordraient la main.

« Ils mordraient la main de celui qui l’offrait. Il est maintenant temps, je pense, de se concentrer sur les aspects positifs, d’aplanir les problèmes, de se concentrer sur la reconstruction de l’économie et de mettre en place, en travaillant tous ensemble, l’agenda de la prospérité tel qu’envisagé dans l’accord du Vendredi saint ressenti par toutes les sections du communauté d’Irlande du Nord.