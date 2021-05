BBC Newsnight: Le public a «déménagé» de Cummings – «Je veux continuer à vivre» | Politique | Nouvelles

Salma Shah, une ancienne conseillère du gouvernement, a déclaré à BBC Newsnight: «Je pense que les gens ont évolué, au moins à court terme à cause de la vaccination, parce que tout le monde veut continuer sa vie maintenant. La plupart des gens attendent avec impatience que les choses s’ouvrent, et s’il y a un problème autour de la façon dont cela se produit … je pense que ce sera un problème beaucoup plus grave.

Au cours d’une enquête conjointe des comités de la santé et de la protection sociale et de la science et de la technologie des Communes, M. Cummings a pris pour cible le secrétaire à la Santé, Matt Hancock.

Il a décrit avoir dit au Premier ministre que M. Hancock devrait être renvoyé pour des échecs de pandémie.

M. Cummings a affirmé qu’il y avait environ 20 raisons pour lesquelles M. Hancock aurait dû être licencié.

L’ancien conseiller a également affirmé que le secrétaire du Cabinet de l’époque, Sir Mark Sedwill – le plus haut fonctionnaire du pays – avait fait écho à son conseil.

Il a déclaré aux députés: «Je pense que le secrétaire d’État à la Santé aurait dû être congédié pour au moins 15, 20 choses, y compris mentir à tout le monde à plusieurs reprises en réunion après réunion dans la salle du Cabinet et en public.

«Il ne fait aucun doute que de nombreux hauts fonctionnaires ont réalisé des performances bien, bien désastreuses, en deçà des normes auxquelles le pays est en droit de s’attendre.

«Je pense que le secrétaire d’État à la santé est certainement l’une de ces personnes.

“J’ai dit à plusieurs reprises au Premier ministre qu’il devait être renvoyé, tout comme le secrétaire du Cabinet, de même que de nombreux autres hauts responsables.”