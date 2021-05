BBC Newsnight: Le SNP assimile la contestation judiciaire de l’indépendance de l’Écosse aux «singeries de Trump» | Politique | Nouvelles

Le chef adjoint du SNP, Keith Brown, a déclaré que s’opposer légalement à un deuxième référendum serait «aussi mauvais» que les actions de l’ancien président américain Trump. S’adressant à Kirsty Wark de BBC Newsnight, M. Brown a ajouté qu’il pensait que le peuple écossais “aura le dernier mot” sur l’indépendance.

M. Brown a déclaré: «L’idée que les processus juridiques peuvent être utilisés pour subvertir ou opposer son veto à la décision démocratique du peuple écossais est aussi mauvaise que les singeries que nous avons vues de Donald Trump.

«Il y a des questions sur la façon dont cela est fait et fait correctement et ce sera fait correctement.

«Mais comme nous le constatons au cours des derniers jours depuis le résultat des élections, nous constatons un changement de langage de la part du gouvernement britannique.

«Michael Gove a même dit qu’ils ne contesteraient pas cela devant les tribunaux de toute façon et je pense que contrairement à certains conservateurs écossais que vous entendrez plus tard dans le programme, je pense que l’on se rend compte que cela a été voté. car et le mandat est là et ce référendum va avoir lieu.

Les remarques de M. Bown interviennent après que le Premier ministre Boris Johnson se soit opposé à un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse, affirmant que ce n’était “pas le moment de parler de déchirer notre pays”.

Nicola Sturgeon, le premier ministre de l’Écosse, a déclaré samedi soir que le pays devrait pouvoir choisir son sort constitutionnel, «quand le moment sera venu».

Par la suite, M. Johnson a organisé une réunion avec les administrations décentralisées du Royaume-Uni pour s’attaquer au problème.

Dans une interview accordée au Daily Telegraph la semaine dernière, M. Johnson a averti qu ‘«un référendum dans le contexte actuel est irresponsable et imprudent».

Il a ajouté: «J’ai écouté attentivement les élections écossaises.

«J’ai l’impression que le SNP s’est éloigné de l’idée d’un référendum, et je pense très sagement.

«Parce que je ne pense pas que ce soit le moment d’avoir plus de querelles constitutionnelles, de parler de déchirer notre pays, alors qu’en réalité les gens veulent guérir notre économie et rebondir ensemble. C’est ce que veulent les gens. »

Boris Johnson, dans une lettre à Mme Sturgeon, a fait valoir que le Royaume-Uni était «mieux servi lorsque nous travaillons ensemble».

Il a ajouté: «Je pense qu’un référendum dans le contexte actuel est irresponsable et imprudent. Laissez-moi en rester là.